Зеленський підписав закон, який дозволяє продавати ліки через інтернет



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Для торгівлі медикаментами онлайн аптеки мають отримати необхідні ліцензії

Рецептурні ліки можна буде купити, якщо є електронний рецепт

Президент Володимир Зеленський підписав закон №904-IX, який унормовує електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, тобто продаж ліків через інтернет.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Верховна Рада ухвалила закон 17 вересня. Він покликаний врегулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками й забезпечити захист покупців від ризиків придбати неякісні або фальсифіковані препарати.

Закон також має врегулювати випадки самолікування українців, забезпечити фармацевтичну опіку споживачів та обмежити незаконне втручання сервісів і сторонніх людей у процес доставлення ліків.

Як уточнили у Зеленського, тепер ліки стануть доступнішими для громадян, бо «навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати до відділення пошти». Також закон гармонізує чинне законодавство у сфері дистанційної торгівлі ліками із законодавством Європейського Союзу.

Для торгівлі медикаментами онлайн аптеки мають отримати необхідні ліцензії. Вони будуть підтвердженням того, що препарати, які українці замовлятимуть через інтернет, належно зберігаються та перевозяться.

Заборона стосуватиметься, зокрема, ліків, які видаються в аптеці за рецептом лікаря. Однак якщо є електронний рецепт, купувати можна.

Медикаменти з наркотичним складом, психотропні речовини й прекурсори також не продаватимуть, якщо у виробника не буде спеціальної ліцензії.

Під забороною також сильнодійні, отруйні, радіоактивні та імунобіологічні ліки, які заборонено й у звичайних аптеках продавати.