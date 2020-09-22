Директор львівської «коронавірусної» лікарні визнав: Усі медикаменти купляють пацієнти
«Гроші ходять за пацієнтом», – це міф, переконує Любомир Рак
Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак визнає, що пацієнти, які проходять лікування Covid-19, усі медикаменти купують самі. Про це лікар зазначив в інтерв’ю «Главкому».
За словами фахівця, лікування у медичному закладі державою покривається на 20%, решту 80% платять зі своєї кишені пацієнти.
«Те, що «гроші ходять за пацієнтом», – це міф. Ми маємо підписану угоду із Національною службою здоров’я України стосовно «ковідного пакету». Нині на ці кошти ми можемо забезпечити пацієнтам тільки кисень, ПЛР-діагностику та розхідні матеріали (шприци, системи для крапельниць, розчини тощо). І все. Усі медикаменти купляють пацієнти. Лікування спричиненої Covid-19 пневмонії важкої та середньої важкості коштує 2,5 тис. грн. на день, у реанімаційному відділенні – шість тисяч. Лікування триває в середньому 10-14 днів», – наголошує Любомир Рак.
Лікар зазначає, що з цією проблемою звертався до міністерства та місцевої влади.
«Я із цим звертався куди тільки можна. А обласна адміністрація зверталась до уряду. Я вважаю, що схожа ситуація щодо оплати за лікування коронавірусної інфекції у всіх лікарнях. Особливо там, де лікують важких пацієнтів», – сказав Любомир Рак.
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