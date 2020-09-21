  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Третина результатів ПЛР-тестів помилкові? Директор коронавірусної лікарні розповів, що показали розтини хворих

    • Розсилка
    Генеральний директор Центру легеневого здоров&rsquo;я Любомир Рак - Третина результатів ПЛР-тестів помилкові? Директор коронавірусної лікарні розповів, що показали розтини хворих
    Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак

    30% тестів не показують коронавірус, який згодом підтверджується

    Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак повідомив, що значна кількість ПЛР-тестів не дають об’єктивного результату у випадку з коронавірусом. Про це лікар розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Ми маємо власну статисту щодо точності такого методу діагностики: 30% ковідних пневмоній, підтверджених клінічно та епідеміологічно, можуть за результатами аналізу давати негативний результат. Ми все одно ведемо таких пацієнтів як хворих на коронавірусну інфекцію», – зазначив лікар.

    Любомир Рак також розказав, як у лікарні працює бактеріологічна лабораторія, яку з травня відкрили для ПЛР-діагностики. За словами фахівця, кожному пацієнту, який приходить до лікарні роблять швидкий тест на коронавірус.

    «Усім пацієнтам, які до нас поступають, просто на вході ми робимо аналіз, результат отримуємо або у той самий день, або на наступний – якщо пацієнт шпиталізується після обіду. Це дуже зручно, бо ми не можемо дозволити собі чекати по 5-7 днів на результати», – зазначив Любомир Рак.

    Нагадаємо, 18 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    Читайте також:
    лікар рак ВООЗ коронавірус Любомир Рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies