Третина результатів ПЛР-тестів помилкові? Директор коронавірусної лікарні розповів, що показали розтини хворих



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Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак

30% тестів не показують коронавірус, який згодом підтверджується

Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак повідомив, що значна кількість ПЛР-тестів не дають об’єктивного результату у випадку з коронавірусом. Про це лікар розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Ми маємо власну статисту щодо точності такого методу діагностики: 30% ковідних пневмоній, підтверджених клінічно та епідеміологічно, можуть за результатами аналізу давати негативний результат. Ми все одно ведемо таких пацієнтів як хворих на коронавірусну інфекцію», – зазначив лікар.

Любомир Рак також розказав, як у лікарні працює бактеріологічна лабораторія, яку з травня відкрили для ПЛР-діагностики. За словами фахівця, кожному пацієнту, який приходить до лікарні роблять швидкий тест на коронавірус.

«Усім пацієнтам, які до нас поступають, просто на вході ми робимо аналіз, результат отримуємо або у той самий день, або на наступний – якщо пацієнт шпиталізується після обіду. Це дуже зручно, бо ми не можемо дозволити собі чекати по 5-7 днів на результати», – зазначив Любомир Рак.

Нагадаємо, 18 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.