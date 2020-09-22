Директор Центру легеневого здоров’я у Львові констатував стовідсоткову заповненість ліжок



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Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак

«Розширюватись нам уже нема куди», – зазначив лікар

Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак розповів, як лікарня готується до колапсу медичної системи країни у зв’язку зі збігом сезону грипу, ГРВІ та піком Covid-19. В інтерв’ю «Главкому» лікар зазначив, що їхня установа вже заповнена максимальною кількістю ліжок для хворих на вірусні захворювання.

«Вірусно-бактеріальні пневмонії були, є і будуть. Колапс ми вже пережили, коли у кінці липні та впродовж усього серпня у нас було до 200 пацієнтів, наразі ж потік трохи зменшився. Водночас важкість цих пацієнтів збільшилась. Рівень летальності – 6,5%. Це нормальний показник для установи третього рівня. Звичайно, цей відсоток вищий за загальний відсоток летальності від пневмоній по Україні – близько 2-2,5%», – зазначає Любомир Рак.

Крім того, фахівець прокоментував, чи справді від ускладнень коронавірусної хвороби найбільше страждають люди літнього віку чи пацієнти супутніми хворобами.

«Безумовно. Наші «ковідні» пацієнти – це переважно люди віком 50 і більше років, мають супутні захворювання. Маю статистику за квітень-серпень, відповідно до неї ми пролікували 1249 пацієнтів із пневмоніями, з них 884 – з підтвердженою «ковідною». Помер 81 пацієнт з пневмонією, з них 65 – із підтвердженою пневмонією внаслідок коронавірусної інфекції. Зауважу: з цих 65 у дев’яти пацієнтів Covid-19 був підтверджений посмертно у результаті розтину, тоді як два прижиттєві ПЛР-тести показували негативний результат. Відтак підкреслю: негативний результат ПЛР-тесту не є стовідсотковою гарантією відсутності коронавірусної інфекції. Крім того, усі померлі пацієнти мали супутню патологію. В основному це цукровий діабет, надлишкова вага, серцево-судинні захворювання, перенесені інфаркти, інсульти, онкологія», – зазначив Любомир Рак.

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