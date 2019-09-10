Директор одного з підприємств «Укроборонпрому» погорів на розтраті 1 млн



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У серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах та військових представництвах Фото: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону

У лютому Міністерство оборони та «Державний НДІ хімічних продуктів» уклали договір на постачання 600 одиниць військових засобів ураження

Військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила про підозру в розтраті майже 1 мільйона гривень з держбюджету директору ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів», який входить до складу «Укроборонпрому», та директору приватного товариства.

Про це 10 вересня повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону.

Зазначається, що направлені Міноборони 917 726 гривень призначалися на виконання державного оборонного замовлення з виготовлення озброєння для ЗСУ.

Схема розтрати та привласнення бюджетних коштів викрита спільно з Управлінням захисту економіки у Сумській області ДЗЕ Нацполіції та Полтавським теруправлінням ДБР.

«У лютому 2019 року Міністерство оборони України та «Державний НДІ хімічних продуктів» уклали договір на постачання 600 одиниць військових засобів ураження на суму більше 12 мільйонів гривень. Після цього директор держпідприємства уклав договір з керівництвом приватного товариства, яке не могло виготовити та поставити необхідне озброєння», - заявили у відомстві.

Повідомляється, що у серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах та військових представництвах, в ході яких вилучена необхідна документація, чорнові записи тощо.

Слідством встановлено, що директор держпідприємства протягом 2019 року розтратив, а посадові особи ТОВ привласнили бюджетні кошти в сумі 917 726 грн, призначені на виготовлення озброєння для військовослужбовців ЗСУ.

Наразі тривають подальші слідчі (розшукові) дії щодо встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших осіб, причетних до його вчинення.

Посадовців підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Санкція ч. 4. ст. 191 ККУ передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.