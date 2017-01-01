«Дитяче Євробачення - 2017» виграла російська виконавиця

Представниця України Анастасія Багінська посіла сьоме місце

У фіналі «Дитячого Євробачення 2017», який відбувся сьогодні в Тбілісі (Грузія), перемогу здобула російська співачка Поліна Богусевич із піснею «Крила». Росіянка набрала 188 балів. Друге місце зі 185 балами посів Григол Кіпшідзе з Грузії. На третьому – Ізабелла Кларк із Австралії, у неї 172 бали.