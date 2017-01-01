  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Дитяче Євробачення - 2017» виграла російська виконавиця

    Представниця України Анастасія Багінська посіла сьоме місце
    У фіналі «Дитячого Євробачення 2017», який відбувся сьогодні в Тбілісі (Грузія), перемогу здобула російська співачка Поліна Богусевич із піснею «Крила».  Росіянка набрала 188 балів. Друге місце зі 185 балами посів Григол Кіпшідзе з Грузії. На третьому – Ізабелла Кларк із Австралії, у неї 172 бали.
    • Вчора, 21:44
    • Розсилка

    Представниця України Анастасія Багінська посіла сьоме місце

    У фіналі «Дитячого Євробачення 2017», який відбувся сьогодні в Тбілісі (Грузія), перемогу здобула російська співачка Поліна Богусевич із піснею «Крила»

    Росіянка набрала 188 балів.

    Друге місце зі 185 балами посів Григол Кіпшідзе з Грузії. На третьому – Ізабелла Кларк із Австралії, у неї 172 бали.

    Представниця України Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» посіла сьоме місце. Вона набрала 147 балів.

    Загалом у фіналі «Дитячого Євробачення 2017» брало участь 16 конкурсантів.

    Нагадаємо, Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» стала переможницею національного відбору на дитяче «Євробачення-2017».

    Євробачення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ