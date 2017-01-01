«Дитяче Євробачення - 2017» виграла російська виконавиця
- Вчора, 21:44
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Представниця України Анастасія Багінська посіла сьоме місце
У фіналі «Дитячого Євробачення 2017», який відбувся сьогодні в Тбілісі (Грузія), перемогу здобула російська співачка Поліна Богусевич із піснею «Крила».
Росіянка набрала 188 балів.
Друге місце зі 185 балами посів Григол Кіпшідзе з Грузії. На третьому – Ізабелла Кларк із Австралії, у неї 172 бали.
Представниця України Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» посіла сьоме місце. Вона набрала 147 балів.
Загалом у фіналі «Дитячого Євробачення 2017» брало участь 16 конкурсантів.
Нагадаємо, Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» стала переможницею національного відбору на дитяче «Євробачення-2017».