«Дія» розширила функціонал ще однією важливою послугою

«Дія» дає низку гіперпосилань, за якими можна отримати маршрутну карту

Добірку послуг із перевезення презентували на Гіді з державних послуг

Портал державних послуг «Дія» поповнив свій функціонал важливою послугою. Тепер він забезпечує доступ до сервісів, які дозволяють легально оформлювати та переоформлювати перевезення.

Причому йдеться не лише про внутрішні перевезення, але й про закордонні. Цю новину оприлюднило міністерство цифрової трансформації.

Для того, щоб скористатись цією послугою, треба перейти за потрібними посиланнями. Перейшовши за вказаними гіперпосиланнями, можна отримати детальну інформацію щодо отримання потрібної послуги.

Загалом «Дія» дає низку гіперпосилань, перейшовши за якими можна отримати маршрутну карту щодо тієї чи іншої послуги.

Ліцензія на послуги з автоперевезень пасажирів, небезпечних вантажів та відходів

Переоформлення ліцензії перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом

Анулювання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом

Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні

Нагадаємо, у додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту.