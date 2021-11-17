  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Де на Київщині можна отримати допомогу в генеруванні Covid-сертифіката в «Дії» (адреси)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У центрах вакцинації можна отримати&nbsp;допомогу в генеруванні Covid-сертифіката - Де на Київщині можна отримати допомогу в генеруванні Covid-сертифіката в «Дії» (адреси)
    У центрах вакцинації можна отримати допомогу в генеруванні Covid-сертифіката
    фото з відкритих джерел

    Жителям Київщини в умовах «червоної» зони важливо отримати документ про вакцинацію

    На Київщині команди підтримки «Дії» працюють у семи центрах масової вакцинації та 59 Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомив 17 листопада очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «Розширюємо функціонал. Зараз у частині наших центрів масової вакцинації можна не лише імунізуватись, а ще й отримати допомогу в генеруванні Covid-сертифіката. Аналогічну підтримку тепер надають майже всі ЦНАПи. Для жителів області зараз це особливо актуально, адже Київщина продовжує знаходитись у «червоній» зоні, а без документа про отримання щеплення працювати чи відвідувати громадські заклади забороняється», – сказав Володін.

    Які послуги надають команди підтримки «Дії»

    Команда підтримки «Дії» може:

    • розповісти про види Сovid-сертифікатів та шляхи їх отримання;
    • проконсультувати або допомогти подати заявку на отримання Сovid-сертифіката;
    • підказати, куди звернутись і які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, якщо проблема на боці лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);
    • визначити помилку генерування сертифіката;
    • розказати, що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з пів року до 365 днів;
    • допомогти увійти на портал «Дія»;
    • допомогти з отриманням КЕП для входу на портал «Дія».

    Де на Київщині працюють команди підтримки «Дії»

    Отримати консультацію жителі Київщини можуть в центрах вакцинації за такими адресами:

    • м. Буча, вул. Катерини Білокур, 1 А;
    • м. Бровари, бульвар Незалежності, 4;
    • с. Н.Петрівці, вул. Ватутіна, 78;
    • м. Фастів, вул. Київська, 57;
    • м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 71;
    • м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 49;
    • с. Білогородка, вул. Володимирська, 17.

    Нагадаємо, з 13 листопада на Київщині запроваджено посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту. Діяти обмеження будуть до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

    Читайте також:
    Теги: Київщина вакцинація послуги коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де на Київщині можна отримати допомогу в генеруванні Covid-сертифіката в «Дії» (адреси)