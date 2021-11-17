Де на Київщині можна отримати допомогу в генеруванні Covid-сертифіката в «Дії» (адреси)

Жителям Київщини в умовах «червоної» зони важливо отримати документ про вакцинацію

На Київщині команди підтримки «Дії» працюють у семи центрах масової вакцинації та 59 Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомив 17 листопада очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Розширюємо функціонал. Зараз у частині наших центрів масової вакцинації можна не лише імунізуватись, а ще й отримати допомогу в генеруванні Covid-сертифіката. Аналогічну підтримку тепер надають майже всі ЦНАПи. Для жителів області зараз це особливо актуально, адже Київщина продовжує знаходитись у «червоній» зоні, а без документа про отримання щеплення працювати чи відвідувати громадські заклади забороняється», – сказав Володін.

Які послуги надають команди підтримки «Дії»

Команда підтримки «Дії» може:

розповісти про види Сovid-сертифікатів та шляхи їх отримання;

проконсультувати або допомогти подати заявку на отримання Сovid-сертифіката;

підказати, куди звернутись і які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, якщо проблема на боці лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);

визначити помилку генерування сертифіката;

розказати, що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з пів року до 365 днів;

допомогти увійти на портал «Дія»;

допомогти з отриманням КЕП для входу на портал «Дія».

Де на Київщині працюють команди підтримки «Дії»

Отримати консультацію жителі Київщини можуть в центрах вакцинації за такими адресами:

м. Буча, вул. Катерини Білокур, 1 А;

м. Бровари, бульвар Незалежності, 4;

с. Н.Петрівці, вул. Ватутіна, 78;

м. Фастів, вул. Київська, 57;

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 71;

м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 49;

с. Білогородка, вул. Володимирська, 17.

Нагадаємо, з 13 листопада на Київщині запроваджено посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту. Діяти обмеження будуть до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

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