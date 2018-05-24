Дізнатись про наявність кондиціонера у вагоні поїзда відтепер можна онлайн

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Нововведення актуальне для регіональних поїздів та поїздів далекого сполучення

Відтепер Укрзалізниця повідомлятиме про наявність чи відсутність кондиціонера в вагоні на етапі придбання квитків онлайн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Тепер у системі онлайн-продажу квитків над зображенням місць з’явилася спеціальна позначка «Без кондиціонування», яка інформує, чи є саме в цьому вагоні кондиціонер. Якщо вона відсутня, значить кондиціонер у цьому вагоні є. Ця інформація буде зазначена і в придбаному квитку» , - розповіли в Укрзалізниці.

Нововведення актуальне для регіональних поїздів та поїздів далекого сполучення.

У відомстві зазначили, що завдяки цій опції пасажир зможе чітко розуміти, в яких умовах він подорожуватиме і на який рівень комфорту варто розраховувати, вже на етапі вибору місця у поїзді.

Нагадаємо, сьогодні сьогодні в Карпатах відкриють залізничний Бескидський тунель.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Львів-Київ до фіналу Ліги чемпіонів.