«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Львів-Київ до фіналу Ліги чемпіонів

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Додатковий поїзд призначили за результатами аналізу кількості вболівальників, які мають намір приїхати на фінал Ліги чемпіонів

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний потяг зі Львова до Києва.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що додатковий поїзд призначили за результатами аналізу кількості вболівальників, які мають намір приїхати до столиці на фінал Ліги чемпіонів.

В УЗ розповіли, що цей потяг вирушить 25 травня о 23.00 і прибуде до Києва 26 травня о 05:18, його номер — 756.

«Зворотньо до Львова курсуватиме «Інтерсіті+» №713 Київ — Львів. Він відправиться з Києва 27 травня о 02:00 та прибуде у Львів о 08:14», — йдеться у повідомленні.

Вагони поїзда мають місця для перевезення людей з інвалідністю. Квитки в продажу в усіх касах та в онлайн-системі.

За інформацією організаторів проведення фіналу Ліги чемпіонів, очікується, що Київ відвідає понад 34 тисячі вболівальників. У столиці бракує готелів, щоб прийняти одномоментно таку кількість гостей, тому Укрзалізниця організувала вивезення зарубіжних вболівальників додому одразу після закінчення фіналу. Також раніше в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов запропонував для зупинки вболівальників у Києві кімнати відпочинку на Центральному вокзалі.

Раніше повідомлялося, що до Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мерія заявила, що Київ готовий до проведення фіналу Ліги чемпіонів.