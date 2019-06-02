Для отримання візи США відтепер треба вказувати свої акаунти в соцмережах



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Нова вимога Держдепу США вступила в силу з 1 червня

Зміни для отримання візи торкнуться близько 15 мільйонів іноземців

Здобувачі американських віз з 1 червня мають надавати інформацію про сторінки в соціальних мережах, адреси електронної пошти, номери телефонів.

Про це пише «Кореспондент» з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що вимога Держдепу США вступила в силу з початку місяця після затвердження змін до форми заяв на отримання практично всіх типів імміграційних і неімміграційних віз.

За відомостями агентства, зміни торкнуться близько 15 мільйонів іноземців. У Держдепі вважають, що нововведення дозволять зміцнити національну безпеку країни, оскільки кожен мандрівник або іммігрант відтепер буде проходити ретельну перевірку.

Раніше повідомлялося, що нові правила застосовуватимуться до практично всіх претендентів на імміграційні та неімміграційні візи. За оцінками департаменту, згідно з документами це вплине на 710 тисяч заявників на імміграційну візу та на 14 мільйонів неімміграційних візових заявників, у тому числі тих, хто хоче приїхати до США для ведення бізнесу чи навчання

До слова, Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз.