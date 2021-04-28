Для подолання бідності Україні слід орієнтуватися на Китай – Третьякова

Один з ключових кроків, який дозволив прискорити подолання бідності, – введення неоподатковуваного мінімуму на кожного члена сім’ї

У питаннях подолання бідності Україні був би корисний досвід Китаю, який боровся з нею близько 30 років. Зокрема, це стосується підходу щодо введення високого неоподатковуваного мінімуму на кожного члена домохозяйства. Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція «Слуга народу») в інтерв'ю РБК-Україна

«У них (в Китаї) навіть було обмеження народжуваності дітей саме через те, що не могли впоратися із забезпеченням людей вище рівня бідності. Але один з ключових кроків, який дозволив прискорити подолання бідності, – введення неоподатковуваного мінімуму на кожного члена сім’ї на рівні 600 доларів, коли у них була середня зарплата 350 доларів», – сказала вона.

Галина Третьякова

Нардепка зазначила, що в Україні зараз держава тримає 40% домогосподарств на «голці комунальних субсидій», замість того, щоб повернути переплачений ПДФО на собівартість утримання кожного члена домогосподарства, а не забирати цей податок через чиновницьку систему і управління соціального захисту населення.

«Таким чином Китай простимулював годувальника сім'ї заробляти більше. І не ховати в тінь свої доходи, оскільки йому повертають податки на собівартість утримання членів домогосподарства», – зазначила вона.

Тим часом, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.

Навіть якщо процедура його розгляду і ухвалення пришвидшиться, то розраховувати на додаткові гроші українські сім'ї можуть не раніше ніж у 2022 році.