Для Путіна ключовим було питання газу, а не Донбасу, - Геращенко про нормандську зустріч



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Ірина Геращенко наголосила на важливості досягнення сторонами домовленості про звільнення до кінця року утримуваних у заручниках громадян України

Ірина Геращенко зазначила, що в майбутні місяці очікує від Росії спроб «дотискати Україну з газового питання, підписання короткострокового контракту на транзит газу, відмови від позовів «Нафтогазу» до «Газпрому»

Під час переговорів у Нормандському форматі для президента Росії Володимира Путіна першочерговим було питання газу, а не закінчення війни на Донбасі. Про це журналістам заявила народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Важливо, що після трирічної паузи лідери «нормандської четвірки» зустрілися. Але очевидно, що дату зустрічі визначав Путін. Ключовим питанням для нього було газове питання, а не закінчення війни на Донбасі. Росії не вистачило кілька місяців для добудови «Північного потоку-2». Росія сьогодні зацікавлена у короткотерміновому контракті на транзит газу. Саме тому на двосторонніх перемовинах питання газу було ключовим для Путіна», - сказала депутат.

Підбиваючи підсумок зустрічі «нормандської четвірки» загалом і домовленість провести наступну зустріч у цьому форматі через чотири місяці, вона написала: «Домовилися домовлятися».

Пояснюючи свою думку, Геращенко зазначила, що в майбутні місяці очікує від Росії спроб «дотискати Україну з газового питання, підписання короткострокового контракту (на транзит газу - ІФ), відмови від позовів «Нафтогазу» до «Газпрому» на $3 млрд і $12 млрд».

«Москва дотискатиме на політичному блоці Мінська на своїх умовах, постійному статусі для окупованих територій і проведення виборів території, де залишаються російські війська», - додала політик.

Геращенко додала, що ключовим підсумком Нормандського саміту стала домовленість про звільнення українських заручників.

«Путін не зацікавлений у підписанні миру. Але добре, що наша влада не пішла на капітуляцію. Для мене також важливо, що вдалося домовитися про звільнення заручників. Вважаю, що це ключовий підсумок саміту. Адже в тюрмах Донецька і Луганська залишаються десятки українців. Сподіваюсь, що у затверджених списках будуть журналісти і військові, яких незаконно утримують в Донецьку і Луганську. Важливо, щоб ми боролися за наших героїв», - наголосила політик.