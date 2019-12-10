Зеленський заявив, що у Путіна інша «природна біомеханіка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський: Чи можна в цілому домовитися з Путіним, чи ні – ми з вами точно побачимо

Президент України заявив, що з Путіним дуже складно домовлятися, бо він детально розбирає кожне питання, «ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати»

Із президентом Росії Володимиром Путіним «складно домовлятися», заявив журналістам президент України Володимир Зеленський у ніч на 10 грудня в Парижі після саміту «Нормандської четвірки». Брифінг Зеленського опублікувала пресслужба Офісу президента у Facebook.

«Що стосується того, скільки часу йшла зустріч. Вона мала тривати близько 20 хвилин, ішла десь годину, зустріч тет-а-тет. Складалася із двох частин – ми говорили всі разом, а потім удвох. Чи можна з ним домовлятися? Дивіться, складно домовлятися. Дуже. Але сьогодні були моменти, коли ми в чомусь домовилися, у деяких речах. Тому що він про кожне питання, детально розбирає це питання... І ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати. Це складно. Я просто інша людина – я більш швидка людина, я думаю, ну, раз-раз – домовилися, давайте... Ні. Тут по-іншому. Тут інша, скажімо так, природна біомеханіка. Тож чи можна в цілому домовитися, чи ні – ми з вами точно побачимо. Сьогодні якісь такі поступки були... Я це відчув», – сказав Зеленський.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший за три роки саміт лідерів «Нормандської четвірки» – України, Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він тривав приблизно вісім годин. У межах саміту лідери держав провели двосторонні переговори, зокрема відбулася зустріч Зеленського і Путіна. Сторони домовилися до кінця року погодити повне припинення вогню й обмін утримуваними особами у форматі «всіх на всіх», обговорили розширення мандата спостережної місії ОБСЄ та анонсували новий саміт «Нормандської четвірки» за чотири місяці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

Читати також: