Для швидкого післявоєнного відновлення України необхідно $70 млрд інвестицій на рік – Мінекономіки

Уряд наразі приступив до централізованого планування розвитку галузей економіки та визначає підприємства, які потрібно створити

Для швидкого післявоєнного відновлення Україна провинна вийти на темпи отримання інвестицій у розмірі приблизно 35% ВВП, або $70 млрд на рік впродовж, щонайменше, 10 років.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра економіки України Денис Кудін.

«Для швидкого післявоєнного відновлення ми провинні вийти на темпи інвестицій приблизно 35% ВВП. Останній ВВП у нас був $200 млрд. 35% – це десь приблизно 70 мільярдів доларів щороку», – наголосив Кудін.

За його словами, такі довготривалі інвестиційні очікування спричинені обсягами руйнувань та нанесених нашій економіці збитків.

«Не можна все відновити за один рік. Зусилля (інвесторів) мають бути спрямовані хоча б протягом десяти років», – сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що завдяки збільшеному інтересу до України з боку як іноземних держав, так і іноземних компаній, у нашої країни є шанс запросити провідних інвесторів.

«Щоб економіка зросла, нам треба більше виробництв, більше підприємств у сфері послуг. Для цього потрібні інвестиції. Ми працюємо з багатьма провідними країнами світу, чиї акції котуються на біржах. Наша ключова задача, щоб вони прийшли в Україну, відкрили тут бізнес і почали тут працювати», – наголосив Кудін.

Чиновник також заявив, що уряд наразі приступив до централізованого планування розвитку галузей економіки та визначає підприємства, які потрібно створити. У рамках цього планування для потенційних іноземних інвесторів розробляються готові проєктні рішення.

Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.