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    Для швидкого післявоєнного відновлення України необхідно $70 млрд інвестицій на рік – Мінекономіки

    В Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Для швидкого післявоєнного відновлення України необхідно $70 млрд інвестицій на рік – Мінекономіки
    В Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Уряд наразі приступив до централізованого планування розвитку галузей економіки та визначає підприємства, які потрібно створити

    Для швидкого післявоєнного відновлення Україна провинна вийти на темпи отримання інвестицій у розмірі приблизно 35% ВВП, або $70 млрд на рік впродовж, щонайменше, 10 років.

    Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра економіки України Денис Кудін.

    «Для швидкого післявоєнного відновлення ми провинні вийти на темпи інвестицій приблизно 35% ВВП. Останній ВВП у нас був $200 млрд. 35% – це десь приблизно 70 мільярдів доларів щороку», – наголосив Кудін.

    За його словами, такі довготривалі інвестиційні очікування спричинені обсягами руйнувань та нанесених нашій економіці збитків.

    «Не можна все відновити за один рік. Зусилля (інвесторів) мають бути спрямовані хоча б протягом десяти років», – сказав заступник міністра.

    Він підкреслив, що завдяки збільшеному інтересу до України з боку як іноземних держав, так і іноземних компаній, у нашої країни є шанс запросити провідних інвесторів.

    «Щоб економіка зросла, нам треба більше виробництв, більше підприємств у сфері послуг. Для цього потрібні інвестиції. Ми працюємо з багатьма провідними країнами світу, чиї акції котуються на біржах. Наша ключова задача, щоб вони прийшли в Україну, відкрили тут бізнес і почали тут працювати», – наголосив Кудін.

    Чиновник також заявив, що уряд наразі приступив до централізованого планування розвитку галузей економіки та визначає підприємства, які потрібно створити. У рамках цього планування для потенційних іноземних інвесторів розробляються готові проєктні рішення.

    Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Для швидкого післявоєнного відновлення України необхідно $70 млрд інвестицій на рік – Мінекономіки