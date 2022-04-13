Охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна (відео)

Нардеп переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною

Особистий охоронець Віктора Медведчука надав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

Як видно зі свідчень, Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому за «легендою» цей будинок нібито орендує сім’я з Італії.

Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.





Також глава СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання Медведчука. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа по дорозі – на виїзді з Київської області.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Сьогодні Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.