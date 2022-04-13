Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу (фото)

Прокурор провів зустріч із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою

13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба суду у Twitter.

«Україна є місцем злочину. Ми тут (у Бучі. – Ред.), тому що маємо розумні підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини», - сказав Хан.

Крім того, прокурор провів зустріч із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Під час зустрічі Хан і Венедіктова наголосили на важливості поглиблення співпраці та зміцнення партнерства для притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб.

Під час зустрічі у Києві між Карімом Ханом #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC та Генеральним прокурором #України #Ukraine Іриною Венедіктовою, Прокурор МКС відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань. 1/2 pic.twitter.com/qComAaUJoL — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Нагадаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс в рамках візиту до України відвідали селище Бородянка Київської області, яка була майже вщент зруйнована російськими військами.