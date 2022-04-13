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    Події в Україні

    Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу (фото)

    Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу (фото)
    фото: Міжнароодний кримінальний суд/Twitter

    Прокурор провів зустріч із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою

    13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба суду у Twitter.

    «Україна є місцем злочину. Ми тут (у Бучі. – Ред.), тому що маємо розумні підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини», - сказав Хан.

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    Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу (фото)
    Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу (фото)
    Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу (фото)
    фото: Міжнароодний кримінальний суд/Twitter

    Крім того, прокурор провів зустріч із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

    Під час зустрічі Хан і Венедіктова наголосили на важливості поглиблення співпраці та зміцнення партнерства для притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб.

    Нагадаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс в рамках візиту до України відвідали селище Бородянка Київської області, яка була майже вщент зруйнована російськими військами.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Буча Україна окупація #stoprussia
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    Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу (фото)