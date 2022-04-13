Верховна Рада позбавить Медведчука депутатського мандата

Віктора Медведчука позбавлять мандата нардепа після того, як суд винесе рішення

«Не хочу зараз робити спойлер, проте найближчим часом фракції ОПЖЖ у парламенті України не буде», – наголосив Стефанчук

Голова Верховної Ради заявив, що депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандата. Це станеться після того, як суд винесе рішення у справі нардепа. Спікер парламенту зауважив, що відповідно до ст. 81 Конституції України визначено сім випадків позбавлення особи депутатського мандату.

«Ми знаємо, що з приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження, і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну дію, – це й буде підставою, аби позбавити його депутатського мандата», – зауважив він у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом.

Водночас спікер додав, що війна розставила всі крапки щодо багатьох процесів усередині України.

«Ми бачимо, що всі ті «проросійські яструби», які роками вдягалися в «голубів миру», показали своє внутрішнє «я» незадовго до нападу або з першими вибухами бомб», – наголосив він.

Голова парламенту нагадав, що Верховна Рада України ухвалила закон про колабораціонізм, який уже діє. Тому кожен, хто співпрацює з ворогом, буде притягнутий до відповідальності.

Зокрема, за співпрацю з державою-агресором, передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі, а також забороняється обіймати низку посад. Окрім цього, обмежується доступ таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням державних функцій.

Нагадаємо, охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна.

Також глава СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання Медведчука. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа по дорозі – на виїзді з Київської області.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.