Для тих, хто хоче допомогти Україні, створено спеціальну платформу

В Україну з інших країн надійшло 102 038 тонн гуманітарної допомоги

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про те, що для тих, хто хоче надати Україні гуманітарну допомогу, створено спеціальну платформу Help.gov.ua.

На порталі можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, а також що саме потрібно країні зараз.

«За п’ятнадцять днів березня в Україну з інших країн надійшло 102 038 тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко обробляються в логістичних хабах та направляються в регіони. Ми отримуємо багато звернень від тих, хто хоче допомогти Україні. Щоб максимально спростити цей процес, підготували зручну платформу», – сказав Тимошенко.

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