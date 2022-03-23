  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Для тих, хто хоче допомогти Україні, створено спеціальну платформу

    Для тих, хто хоче допомогти Україні, створено спеціальну платформу

    В Україну з інших країн надійшло 102 038 тонн гуманітарної допомоги

    Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про те, що для тих, хто хоче надати Україні гуманітарну допомогу, створено спеціальну платформу Help.gov.ua.

    На порталі можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, а також що саме потрібно країні зараз.

    «За п’ятнадцять днів березня в Україну з інших країн надійшло 102 038 тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко обробляються в логістичних хабах та направляються в регіони. Ми отримуємо багато звернень від тих, хто хоче допомогти Україні. Щоб максимально спростити цей процес, підготували зручну платформу», – сказав Тимошенко.

    Кожен може внести свій вклад у Перемогу!

    Кожен може внести свій вклад у Перемогу!
    Теги: росія окупанти війна гуманітарна допомога Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для тих, хто хоче допомогти Україні, створено спеціальну платформу