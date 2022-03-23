США збираються заморозити $132 млрд золотого резерву Росії

Документ може бути схвалений вже цього тижня

У США група сенаторів обох партій працює з міністерством фінансів над проєктом закону, який допоможе заблокувати золотий резерв Росії приблизно на $132 млрд через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Axios.

Ознайомлені з планами розповідають виданню, що на цьому тижні міністр фінансів Джанет Йеллен зустрінеться з сенаторами Ангусом Кінгом (штат Айленд), Джоном Корніном (штат Техас), Біллом Хагерті (штат Теннесі) і Меггі Хассан (штат Техас), щоб обговорити законопроєкт.

Перед цим на вихідних офіси Конгресу працювали з Казначейством над внесенням деяких технічних правок.

За словами сенатора Кінга, документ може бути схвалений Сенатом вже цього тижня.

Законодавці спочатку хотіли включити його в загальний законопроєкт про витрати, прийнятий в цьому місяці.

Представник Мінфіну розповів виданню, що глава Казначейства Йеллен регулярно зустрічається з членами Конгресу для обговорення документа. Крім того, співробітники відомства часто надають технічну допомогу щодо законопроектів про санкції.

Золоті запаси Росії можуть використовуватися її посадовцями та олігархами для відмивання грошей чи обміну іноземної валюти на нерегульованих ринках.

Кремль почав накопичувати золото в 2014 році, коли США ввели нові санкції за окупацію українського Криму.

Тепер, коли курс рубля падає, банк Росії знову починає купувати золото після того, як зупинився, коли ціни різко зросли на початку пандемії.

Наявні санкції проти РФ зараз поширюються на будь-які операції за участю Центробанку, Мінфіну і ФНБ країни-агресора, в тому числі з золотом.

Зазначається, що підготовлюваний закон не поширюється на золото, яке може бути передано непідсанкційному російському банку. Так, будуть застосовуватися вторинні санкції до будь-яких американських організацій, що свідомо здійснюють операції з золотом або транспортують його з активів російського Центробанку. Вони також зіткнуться з обмеженнями, якщо будуть продавати золото фізично або в електронному вигляді в Росії.

«Золото становить чверть їх резервів, і ми не хочемо, щоб вони могли монетизувати золото і підірвати ефект санкцій», – сказав сенатор Кінг.

Нагадаємо, Франція заморозила активи Центробанку РФ на €22 млрд.

Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

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