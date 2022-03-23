Золоті туалети... Британська газета шокована інтер'єрами яхти Путіна (фото)

На суперяхті вартістю 500 млн фунтів стерлінгів є золотий тримач для туалетного паперу

Британське видання The Sun показало розкіш, якою насолоджується Володимир Путін на борту його суперяхти вартістю 500 млн фунтів стерлінгів, включно з явним несмаком – золотим тримачем для туалетної кімнати.

Путін явно не шкодував коштів на шестипалубну «Шехерезаду». Вартість суперяхти може становити приблизно €1 млрд.

Офіційна вартість «Шехерезади», коли вона була завершена два роки тому, становила 500 млн фунтів стерлінгів, але інсайдери кажуть, що вона може бути ближче до 750 млн фунтів стерлінгів.

Робітник, який допомагав будувати судно, сказав: «Кожна поверхня мармурова або золото. Тут є незліченна кількість басейнів, СПА, сауна, театр, бальні, тренажерний зал, два вертолітні майданчики. Це як мінімісто. Є навіть лікарня, яка має сенс, коли чуєш чутки про невиліковну хворобу Путіна».

З вересня 2020 року 140-метровий плавучий палац, названий на честь легендарної перської королеви, пришвартований в Марина-ді-Каррара в Італії. Зараз зростає тиск на Італію, де стоїть на якорі яхта, щоб її заарештували та продали на користь українців.

Чутки про те, що Путін володів яхтою, ходили з моменту її будівництва. Але право власності на неї не було розслідувано, доки команда критика Путіна, опозиціонера Олексія Навального не опублікувала в понеділок відео, де детально описується екіпаж — усі, як стверджується, були членами російської служби безпеки.

Тепер італійську владу закликали арештувати яхту. Кажуть, що окремий європейський екіпаж дозволений на борту лише тоді, коли Путіна немає.

Книги а яхті свідчать про одержимість Путіна багатством, зокрема «Атлас краси» Міхаели Норок, «Історію моди» з Кіотського інституту костюма та «Фото-ікони» Ганса-Майкла Кетцле.

Викладений плиткою танцпол опускається, перетворюючись на басейн. Вважається, що це один із двох кораблів у світі з таким устаткуванням, а другий — на яхті Путіна Graceful.

Інші переваги: більярдний стіл, що самовирівнюється, п’ятиметровий акваріум і найбільший телевізор на яхті, що тягнеться 4,5 м через всю стіну, установка якого коштувала мільйон євро.

Яхта може похвалитися двома вертолітними майданчиками. Кажуть, що система безпеки з чотирма радарами здатна збивати безпілотники.

Під одним вертолітним майданчиком є ангар, достатньо великий, щоб зберігати гелікоптер, шість водних мотоциклів, п’ять тендерів і вісім Seabobs.

Колишній член екіпажу додав: «У всьому світі захоплюють яхти, що належать олігархам, але «Шехерезада» сидить там на видноті в пристані для яхт в Італії. Це просто не здається правильним».

Нагадаємо, напередодні Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото).