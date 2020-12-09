Дніпропетровську обладміністрацію знову очолить Резніченко

Під час попереднього правління Резніченка Дніпропетровська область була лідером децентралізації в Україні

Кабінет міністрів України погодив призначення Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Представляючи його кандидатуру на засіданні уряду, міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що Резніченко є «якісним і професійним кандидатом з досвідом роботи в Дніпропетровській області».

«Я розумію цей регіон, це моя рідна область. Першочергові кроки - згуртування нової облради для прийняття обласного бюджету, боротьба з поширення коронавірусної хвороби, завершення реформи децентралізації не лише з передачею грошей, а й відповідальності за результат», - заявив Резніченко.

Валентин Резніченко очолював Дніпропетровську ОДА під час президентства Петра Порошенка.

Він був звільнений президентом Володимиром Зеленським 27 червня 2019 року.

За підсумками місцевих виборів Резніченко обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії мера Дніпра Бориса Філатова Пропозиція. Він пройшов як перший кандидат від партії.

Між іншим, виступаючи на Раді регіонального розвитку, яка відбулася 5 березня 2019 року у Дніпрі, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Дніпропетровська область є лідером з впровадження і використання реформи децентралізації влади. Тоді її очолював Резніченко. Він наголосив під час засідання Ради, що завдяки децентралізації, ініційованої президентом Петром Порошенком, в розвиток інфраструктури регіону ОДА вклала 30 млрд гривень.