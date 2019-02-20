На Дніпропетровщині запровадили інклюзивну освіту в 225 школах



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Юрій Голик розповів, що впровадженню інклюзії передує повна реконструкція старих шкіл

В області 860 дітей з особливими потребами здобувають освіту у загальноосвітніх закладах

За останні три роки з 1000 шкіл Дніпропетровської області інклюзивну освіту запровадили в 225 школах. Про це в інтерв'ю газеті «Факти» розповів радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик.

«У нас в області близько тисячі шкіл, і в 225 з них вже впроваджено інклюзію. Далі буде більше. Губернатор Валентин Резніченко поставив завдання зробити інклюзивними всі школи без винятку», - сказав Голик.

За його даними, на самому початку процесу впровадження інклюзії всього чотири дитини з особливими потребами здобували освіту за цією системою, а сьогодні їх 860.

Радник пояснив, що впровадженню інклюзії, як правило, передує повна реконструкція старих шкіл, що не пристосовані для дітей з особливими потребами.

«Коли ми реконструюємо школи, то залишаємо від них лише стіни і адресу, а все інше створюється з нуля - це яскравий життєрадісний дизайн, теплі фасади, альтернативні котельні, зручні меблі, інтерактивні дошки, зони відпочинку, нова кухня, яка готує смачну їжу, а не ту, що нам готували в моєму дитинстві. Але все це не тільки для особливих дітей, а для всіх, тому що на увагу заслуговують всі діти без винятку. І вже в процесі проектування ми думаємо про особливих дітей», - заявив Голик.

За його словами, Дніпропетровська облдержадміністрація оснащує школи і дитячі садки пандусами, підйомниками, безбар'єрним входом, ресурсними кімнатами, медіатеками.

Крім того, за затвердженою Міністерством науки і освіти програмою Фонду Петра Порошенка на чолі з першою леді Мариною Порошенко, вчителі та вихователі навчаються роботі за методикам інклюзії. Школи та садочки отримали нових фахівців: психологів, асистентів вчителів, асистентів особливих дітей.

Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером за впровадженням інклюзії.