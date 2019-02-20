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    Наука та освіта

    На Дніпропетровщині запровадили інклюзивну освіту в 225 школах

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    Юрій Голик&nbsp; розповів, що&nbsp;впровадженню інклюзії передує повна реконструкція старих шкіл - На Дніпропетровщині запровадили інклюзивну освіту в 225 школах
    Юрій Голик  розповів, що впровадженню інклюзії передує повна реконструкція старих шкіл

    В області 860 дітей з особливими потребами здобувають освіту у загальноосвітніх закладах

    За останні три роки з 1000 шкіл Дніпропетровської області інклюзивну освіту запровадили в 225 школах. Про це в інтерв'ю газеті «Факти» розповів радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик.

    «У нас в області близько тисячі шкіл, і в 225 з них вже впроваджено інклюзію. Далі буде більше. Губернатор Валентин Резніченко поставив завдання зробити інклюзивними всі школи без винятку», - сказав Голик.

    За його даними, на самому початку процесу впровадження інклюзії всього чотири дитини з особливими потребами здобували освіту за цією системою, а сьогодні їх 860.

    Радник пояснив, що впровадженню інклюзії, як правило, передує повна реконструкція старих шкіл, що не пристосовані для дітей з особливими потребами.

    «Коли ми реконструюємо школи, то залишаємо від них лише стіни і адресу, а все інше створюється з нуля - це яскравий життєрадісний дизайн, теплі фасади, альтернативні котельні, зручні меблі, інтерактивні дошки, зони відпочинку, нова кухня, яка готує смачну їжу, а не ту, що нам готували в моєму дитинстві. Але все це не тільки для особливих дітей, а для всіх, тому що на увагу заслуговують всі діти без винятку. І вже в процесі проектування ми думаємо про особливих дітей», - заявив Голик.

    За його словами, Дніпропетровська облдержадміністрація оснащує школи і дитячі садки пандусами, підйомниками, безбар'єрним входом, ресурсними кімнатами, медіатеками.

    Крім того, за затвердженою Міністерством науки і освіти програмою Фонду Петра Порошенка на чолі з першою леді Мариною Порошенко, вчителі та вихователі навчаються роботі за методикам інклюзії. Школи та садочки отримали нових фахівців: психологів, асистентів вчителів, асистентів особливих дітей.

    Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером за впровадженням інклюзії.

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