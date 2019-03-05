Порошенко: Дніпропетровська область - лідер децентралізації в Україні



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Президент Петро Порошенко 5 березня відвідав Дніпропетровщину

Дніпропетровській області випало стати прифронтовою фортецею - форпостом українства на сході, - заявив президент

Виступаючи на Раді регіонального розвитку, яка відбулася 5 березня у Дніпрі, президент України Петро Порошенко заявив, що Дніпропетровська область є лідером з впровадження і використання реформи децентралізації влади.

«Децентралізація - одна з найуспішніших моїх реформ. Її імплементація привела до унікальних цифр в історії України. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України у 2018 році перевищила 51%. На зустрічах по всій Україні я бачу правильність реалізації цієї програми. Тому що громади і люди самі краще знають, як треба використовувати ці гроші, куди в першу чергу їх направити, - сказав Порошенко. - Децентралізація - це можливість і право кожного громадянина безпосередньо визначати долю, шляхи розвитку і стратегію своєї громади. Це можливість планувати своє життя. І багато в чому це можливість змінювати своє життя. Я бачу, як змінилася Дніпропетровська область і Дніпро - вони стали світліше, вони стають європейськими. А вступ до Європейського Союзу - це моя головна мета».

За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, за п'ять останніх років в Україні сформовано 878 громад. «Дніпропетровська область є лідером. В ній 63 громади. 90% населення Дніпропетровщини проживають в новій системі менеджменту. Цей показник - найвищий в Україні, - підкреслив Зубко. - Мені дуже приємно, що девіз «не скигли, а будуй» пішов саме з Дніпропетровської області».

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що, завдяки децентралізації, ініційованої президентом Петром Порошенком, в розвиток інфраструктури регіону ОДА вклала 30 млрд гривень.

«Децентралізація - найсміливіша та найефективна реформа за всі роки незалежності. Президент України Петро Порошенко надав громадам дієвий інструмент, який дозволив їм самостійно розпоряджатися своїми коштами і розвивати території», - зазначив він.

Резніченко також додав: «Наша команда - це частина команди президента. Я сподіваюся, краща частина».

Радник губернатора Дніпропетровської області зі стратегічних питань Юрій Голик, виступаючи на Раді, також зазначив, що децентралізація, ініційована президентом, найбільш важлива реформа за всі роки незалежності, тому що вона принесла відчутні результати.

«Чотири роки нашої роботи ми називаємо перезавантаженням області. За цей час у 14 разів збільшився бюджет розвитку. 15 тисяч підприємців, зареєстрованих в області, заробили 120 млрд на торгах в ProZorro. Ми побудували 500 нових доріг всередині населених пунктів - це понад 1500 км доріг, яких ніколи не було. А також нову трасу Дніпро-Запоріжжя. Розпочато будівництво траси Дніпро-Решетилівка-Київ, на це вже виділено 1 млрд. Ми будуємо і реконструюємо дитячі садки і школи, і вони визнаються кращими в країні», - сказав Голик.

«Я високо ціную те, що робить команда Дніпропетровської області. Її робота об'єднує людей. Єдність - це те, що нам зараз вкрай необхідно», - сказав Порошенко.