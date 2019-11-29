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    Події в Україні

    Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків із тваринами

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    Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків із тваринами

    Депутати підтримали заборону з другої спроби

    У четвер, 28 листопада, міська рада Чернівців проголосувала за заборону розміщення гастролей на території міста цирків із тваринами.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Депутати міськради голосували за дане питання двічі. Спочатку рішення підтримали всього 16 депутатів.

    Незважаючи на це, секретар міськради Василь Продан попросив зробити повторне голосування. Цього разу рішення підтримали 22 депутати, що склало більшість.

    Нагадаємо, у жовтні міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Україна якнайшвидше має стати державою, в якій не буде цирків із тваринами.

    До слова, у вересні суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у виступах.

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