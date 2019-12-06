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    У мережі висміяли кумедне графіті на Керченському мосту

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    У мережі висміяли кумедне графіті на Керченському мосту

    Велике графіті з котом Мостиком, собакою Циганом і будівельником намалювали на Кримському мосту анонімні художники

    На Керченському мосту в анексованому РФ Криму окупанти намалювали дивне графіті, яке висміяли користувачі мережі.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Велике графіті з котом Містком і будівельником намалювали на Кримському мосту анонімні художники. Малюнок побачать ті, хто відправиться в Крим на поїзді або кораблі», - йдеться в повідомленні.

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    У мережі висміяли кумедне графіті на Керченському мосту
    У мережі висміяли кумедне графіті на Керченському мосту
    У мережі висміяли кумедне графіті на Керченському мосту
    У мережі висміяли кумедне графіті на Керченському мосту

    В інтернеті користувачі прокоментували малюнок на мосту.

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    «До котика Мостика з собачкою Циганом, зрозуміло, ніяких претензій – просто невинні тварини, яким дуже не пощастило з місцем проживання. А ось «митець», за даними «Русвєсни», – той самий, який вмурував унітази і батареї прямо в стінки для сочинської олімпіади. Унітази вже давно відвалилися. Чого б це кримський міст повинен стояти довше унітазів, якщо «ліпили» ті ж рукож*пи», – висміяв мурал політолог Олексій Голобуцький.

    Раніше окупанти назвали дату продажу квитків на потяги через Кримський міст.

    У вересні на будівельному майданчику Кримського мосту в залізничному тунелі стався обвал. Під завалами опинилися двоє людей, один із них загинув

    За словами кримського блогера RoksolanaToday&Крим, це вже п'ята людина, що загинула при будівництві Кримського мосту.

    Раніше повідомлялося, що окупанти назвали дату запуску потягів Кримським мостом.



    Крим Росія окупанти мурал тварини окуповані території міст Керченський міст Кримський міст
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