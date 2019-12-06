У мережі висміяли кумедне графіті на Керченському мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Велике графіті з котом Мостиком, собакою Циганом і будівельником намалювали на Кримському мосту анонімні художники

На Керченському мосту в анексованому РФ Криму окупанти намалювали дивне графіті, яке висміяли користувачі мережі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Велике графіті з котом Містком і будівельником намалювали на Кримському мосту анонімні художники. Малюнок побачать ті, хто відправиться в Крим на поїзді або кораблі», - йдеться в повідомленні.

В інтернеті користувачі прокоментували малюнок на мосту.

«До котика Мостика з собачкою Циганом, зрозуміло, ніяких претензій – просто невинні тварини, яким дуже не пощастило з місцем проживання. А ось «митець», за даними «Русвєсни», – той самий, який вмурував унітази і батареї прямо в стінки для сочинської олімпіади. Унітази вже давно відвалилися. Чого б це кримський міст повинен стояти довше унітазів, якщо «ліпили» ті ж рукож*пи», – висміяв мурал політолог Олексій Голобуцький.

Раніше окупанти назвали дату продажу квитків на потяги через Кримський міст.

У вересні на будівельному майданчику Кримського мосту в залізничному тунелі стався обвал. Під завалами опинилися двоє людей, один із них загинув.

За словами кримського блогера RoksolanaToday&Крим, це вже п'ята людина, що загинула при будівництві Кримського мосту.

Раніше повідомлялося, що окупанти назвали дату запуску потягів Кримським мостом.





