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    До будівлі державного телебачення Сербії увійшли пікетувальники

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    Сербські опозиціонери 26 січня 2019 року пікетували будівлю громадського телерадіомовника RTS - До будівлі державного телебачення Сербії увійшли пікетувальники
    Сербські опозиціонери 26 січня 2019 року пікетували будівлю громадського телерадіомовника RTS

    Представники пікетувальників заявляють, що не вийдуть з будинку до ранку

    Кількасот пікетувальників в суботу ввечері увійшли в будинок державного телебачення Сербії, вимагаючи, щоби їхні лідери в прямому ефірі звернулися до громадян.

    Пікетувальників очолив голова ультранаціоналістичної партії «Двері» Бошко Обрадович. В будинку розмістились підрозділи спецполіції, щоб заблокувати прохід на поверхи, де розташовані телестудії.

    Представники пікетувальників заявляють, що не вийдуть з будинку до ранку.

    Кілька тисяч осіб заблокували обидва входи до будинку держтелебачення в центрі сербської столиці Белграда.

    Протести під назвою «1 з-поміж 5-ти мільйонів» в Сербії розпочалися в грудні минулого року після побиття лідера однієї з опозиційних партій. Таку назву опозиція обрала тому, що президент Александар Вучич заявив, що не подасть у відставку навіть, якщо цього вимагатимуть пʼять мільйонів громадян.

    Тисячі громадян, переважно в пʼятницю та суботу, протестують в столиці, великих містах та навіть у провінційних містечках. Вони вимагають відставки глави держави й призначення дострокових виборів.

    Джерело: Радіо Свобода

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