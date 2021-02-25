До дня народження Лесі Українки: прикордонники, посадовці та відомі українці читають вірші поетеси

Музичну композицію «Давня весна» на вірш Лесі Українки виконали солістки Надія Козій та Анастасія Смаль під супровід військового оркестру Луцького прикордонного загону

Учасники флешмобу не лише читали вірші, а й співали під супровід військового оркестру

Сьогодні, 25 лютого, виповнюється 150 років із дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) – видатної поетеси, драматургині, культурної діячки. Не залишилися осторонь святкування українці. До ювілею Лесі Українки в соціальних мережах запустили кілька флешмобів із читання віршів письменниці.

«Київщина читає Лесю Українку»

У межах культурно-мистецького проєкту-флешмобу «Київщина читає Лесю Українку» до святкування ювілею долучилися відомі державні діячі, дипломати, актори й телеведучі. Відповідний ролик розмістили на сторінці «Асоціація платників податків» у Facebook.

На відео декламували рядки одного з найвідоміших віршів поетеси «Do (Гімн. Grave)».

Читають поезію народний депутат України Єлізавета Богуцька, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак, депутат Київської обласної ради Андрій Пещерін, народний артист України Анатолій Гнатюк, міський голова Ірпеня Олександр Маркушин та інші.

Зйомки відбувалися в Київській обласній бібліотеці для юнацтва.

Прикордонники також читали вірші Лесі Українки

Прикордонники Луцького загону спільно з працівниками навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області провели онлайн-флешмоб. Про це йдеться на сторінці загону в YouTube.

Прикордонники зачитали один з найвідоміших творів Лесі Українки «Contra spem spero».

А музичну композицію «Давня весна» на вірш Лесі Українки виконали солістки Надія Козій та Анастасія Смаль під супровід військового оркестру Луцького прикордонного загону.

Відомі музиканти не відстають від флешмобу

Українські музиканти Джамала, лідег гурту «ТНМК» Фагот, репер Freel зачитали вірш Лесі українки «Contra Spem Spero!». Відповідне відео оприлюднили на «Радіо Свобода».

Також до флешмобу долучилися школярі та бібліотеки з усієї України.

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