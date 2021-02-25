Вийшов новий тизер мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля

Студія Animagrad (FILM.UA Group) випустила тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

«Мавка. Лісова пісня» – другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad, створений за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», а також на основі українських міфів і традицій.

Другий тизер-трейлер мультфільму презентували до 150-річного ювілею Лесі Українки. Сценарій анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» засновано на класичному сюжеті драми-феєрії «Лісова пісня» та на образах з української міфології.

Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Зубрів спеціально обрали для цього епізоду — наразі ці тварини на межі вимирання. Популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин.

За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.