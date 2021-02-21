Ювілей Лесі Українки: через пів століття до театру Франка повертається знаменита п’єса про провидицю, що могла зупинити війну

25 лютого Україна відзначає 150-річчя з дня народження Лесі Українки

У Національному театрі імені Івана Франка три дні поспіль – 25, 26 і 27 лютого – присвячені творчості Лесі Українки. Як повідомили «Главкому» в театрі, готуються покази вистав «Кассандра», «На полі крові», «Верба» ( авторська версія Сергія Маслобойщикова за мотивами «Лісової пісні» цьогоріч у списку номінантів на Національну Шевченківську премію).

Зокрема, 25 і 27 лютого афіша першої сцени анонсує прем’єру за п’єсою Лесі Українки «Кассандра» від режисера Давида Петросяна.

На думку постановника, у класичній історії про знамениту давньогрецьку провидицю, що бачила майбутнє і могла зупинити війну, важливо відчути точки дотику з сучасністю, де тема народу і Пророка, тема війни знову і знову є актуальними.

Вистава передбачає два акторські склади: у ролі провидиці Кассандри задіяні Ксенія Баша та Марина Кошкіна, котра, згідно з підсумками рейтингу «Главкома», була визнана однією з найперспективніших молодих українських актрис нового часу.

У виставі також задіяні: Христина Федорак, Іван Шаран, Акмал Гурезов, Павло Москаль, Павло Шпегун, інші актори-франківці.

Актриса Ксенія Баша у ролі провидиці Кассандри та режисер вистави Давид Петросян. Фото Valera Velichko

Художниця вистави Даніїла Колот пропонує експериментальне вирішення сценічного простору.

«У театрах зазвичай дуже люблять ігри в символіку цифр. Так от, рівно пів століття тому на першій сцені України і з’явилася найперша «Кассандра», поставлена Сергієм Сміяном та Анатолієм Скибенком, як їхнє уявлення про «давньогрецький театр», з його риторикою та необхідним пафосом (головну роль провидиці тоді грала народна артистка України Юлія Ткаченко, бабуся популярного нині актора театру та кіно Назара Задніпровського («Скажене весілля»), – розповідає «Главкому» критик та історик театру Олег Вергеліс. – І якщо продовжувати тему гри в символіку цифр, то 100 років тому Театр Франка вперше і звернувся до творчості Лесі Українки. То була вистава режисера Євгена Коханенка «Лісова пісня». На першій сцені в різні часи були різні твори Лесі Українки: «Камінний Господар», «Адвокат Мартіан», «Бояриня», інші...».

Тим часом, Музей Театру Франка розгортає спеціальну ювілейну фотовиставку до 150 річчя Лесі Українки, там будуть представлені історичні світлини з легендарних вистав франківців за творами Лесі.

Прем'єра «Кассандри» у Національному театрі ім. І. Франка призначена на 25 лютого. Фото Valera Velichko

Як кажуть в театрі, квитки на перші прем’єрні покази «Кассандри» були розкуплені ще місяць тому.

Згідно з Указом президента України, ювілей української поетки, драматургині, громадської діячки, авторки «Лісової пісні» Лесі Українки відзначається на державному рівні: передбачена програма культурних заходів.

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