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    «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; продовжила маршрут поїзда Київ-Харків - «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності
    «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків
    Фото з відкритих джерел

    Маршрут поїзда Київ-Харків, буде змінений на Київ-Костянтинівка

    «Укрзалізниця» вирішила продовжити маршрут рейсу № 64/63 Київ-Харків до Костянтинівки на час святкування Дня Незалежності України. Про це розповіли в пресслужбі «Укрзалізниці».

    20 серпня маршрут поїзда Київ-Харків, буде змінений на Київ-Костянтинівка. Залізничний транспорт буде відправлятися зі столиці о 22:55 і прибуватиме до Костянтинівки о 10:20.

    «Пасажирам, які подорожують з Костянтинівки до Харкова 21 серпня, можна буде використовувати додатковий поїзд № 264 Костянтинівка-Харків, який відправиться з Костянтинівки о 12:30 і прибуде до Харкова о 16:54», – додає пресслужба.

    Також, маршрут рейсу № 64/63 буде змінений і 25 серпня. Поїзд відправиться зі станції Лисичанська о 17:46 і прибуде до Києва о 6:03. Час відправлення з Харкова - не зміниться.

    «Пасажири, які планують поїздку з Харкова до Лисичанська на 25 серпня, можуть купити квитки на додатковий поїзд № 237 Київ-Лисичанськ, який відправиться з Харкова о 10:57 і прибуде в Лисичанськ о 16:00», – зазначає пресслужба.

    Нагадаємо, що нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

    Раніше народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

    Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.

    Теги: Харків Київ Укрзалізниця транспорт
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    «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності