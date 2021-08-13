«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності

Маршрут поїзда Київ-Харків, буде змінений на Київ-Костянтинівка

«Укрзалізниця» вирішила продовжити маршрут рейсу № 64/63 Київ-Харків до Костянтинівки на час святкування Дня Незалежності України. Про це розповіли в пресслужбі «Укрзалізниці».

20 серпня маршрут поїзда Київ-Харків, буде змінений на Київ-Костянтинівка. Залізничний транспорт буде відправлятися зі столиці о 22:55 і прибуватиме до Костянтинівки о 10:20.

«Пасажирам, які подорожують з Костянтинівки до Харкова 21 серпня, можна буде використовувати додатковий поїзд № 264 Костянтинівка-Харків, який відправиться з Костянтинівки о 12:30 і прибуде до Харкова о 16:54», – додає пресслужба.

Також, маршрут рейсу № 64/63 буде змінений і 25 серпня. Поїзд відправиться зі станції Лисичанська о 17:46 і прибуде до Києва о 6:03. Час відправлення з Харкова - не зміниться.

«Пасажири, які планують поїздку з Харкова до Лисичанська на 25 серпня, можуть купити квитки на додатковий поїзд № 237 Київ-Лисичанськ, який відправиться з Харкова о 10:57 і прибуде в Лисичанськ о 16:00», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, що нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

Раніше народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.