«Укрпошта» оприлюднила графік роботи на День Незалежності

Всього на День Незалежності працюватимуть 80 відділень «Укрпошти»

Компанія «Укрпошта» працюватиме у День Незалежності України 24 серпня. Послуги надаватимуть чергові відділення поштового оператора. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Отже, у Києві працюватимуть наступні відділення:

01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, – 10:00 - 18:00, без перерви;

02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 – 10:00 - 18:00, без перерви.

З повним переліком можна ознайомитися на сайті «Укрпошти», або у наступному документі:

(для перегляду натисніть на зображення)

Нагадаємо, цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль – з 21 по 24 серпня.

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням Кабінетом міністрів робочих днів у 2021 році. Так, день роботи банківської системи України у 2021 році переноситься з понеділка 23 серпня – на суботу 28 серпня.

У святкові дні на День Незалежності, відділення та адресна доставка «Нової пошти» працюватимуть наступним чином: 23 і 24 серпня – графік роботи, за яким працюють в неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).

Нагадаємо, що 18 серпня відбудеться перша репетиція параду військ. Стало відомо, як перекриватимуть вулиці Києва.

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