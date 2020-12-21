До Харкова прибув літак з тілом Кернеса

Кернеса поховають 23 грудня

На Харківському летовищі приземлився приватний літак, який доправив з Німеччини тіло Геннадія Кернеса. Труну у аеропорту зустріли його соратники та близькі.

Про це повідомляє ТСН з місця події.

Літак вилетів з Берліна сьогодні, 21 грудня, о 16:03. Згідно з графіком польотів він мав приземлитися о 19:23. Літак сів о 19:26. Про це повідомив секретар Харківського міського голови Ігор Терехов.

«Так, літак із тілом Геннадія Адольфовича вже прибув. Ми всі, разом із родиною, чекали на літак. Зараз проходитиме процедура прийому. Вражає кількість людей, яка очікувала на літак. Це свідчить про велику любов до Геннадія Адольфовича», - заявив Терехов.

Отже, зустріти борт з Німеччини прийшло вище керівництво міста. Зокрема, виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігор Терехов, заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов, ексголова Харківської ОДА Сергій Чернов, речник міськради Харкова Юрій Сидоренко.

Біля VIP-терміналу зібралися колеги і друзі померлого Геннадія Кернеса, а також соратники по політичній партії. По периметру аеропорту виставлені правоохоронці.

Відомо, що Геннадія Кернеса поховають 23 грудня. У цей день у місті оголошено день жалоби.

Судячи з планів мерії, похорон буде досить помпезним. Спочатку Кернеса відспівають у соборі, а далі кілька годин прощатимуться у оперному театрі. На увесь цей час частково перекриють центральну вулицю Сумську. А поховають Кернеса на почесній алеї другого кладовища у середмісті.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Читайте також:



