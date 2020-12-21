Смерть Кернеса: стало відомо, коли з Німеччини прилетить борт з тілом мера

Тіло Геннадія Кернеса повернуть до Харкова сьогодні увечері

Церемонія прощання з Кернесом відбудеться у Харкові 23 грудня

У Харківському аеропорту борт з тілом Геннадія Кернеса чекають ввечері. Літак з Німеччини прибуде сьогодні, 21 грудня, о 19 годині.

Про це під час пресконференції з журналістами повідомив виконувач обов’язків Харківського міського голови Ігор Терехов.

Журналісти повідомляють, що наразі на території аеропорту Харків немає жодної активності. Церемонія прощання відбудеться 23 грудня. Церемонія розпочнеться о 09.00 і триватиме чотири години.

О 7.00 в Благовіщенському соборі запланована церемонія відспівування Геннадія Кернеса, яка триватиме 40 хв.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Через відмову нирок він перебував на стовідсотковому діалізі – штучному виведенні продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму.

У мерії Харкова хочуть увічнити пам’ять Геннадія Кернеса. На його честь планують назвати проспект і встановити пам’ятник. Також Кернесу хочуть надати звання почесного громадянина Харкова.