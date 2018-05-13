До Києва прибув міністр економіки Німеччини

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Альтмаєр обговорить з прем’єр-міністром України будівництво газопроводу «Північний потік-2»

У Київ увечері в неділю, 13 травня, прибув із візитом міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр.

На понеділок, 14 травня, запланована зустріч Альтмаєра з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, темами якої буде будівництво газопроводу «Північний потік-2» та майбутня роль України в транзиті російського газу до ЄС. Як зазначає видання, перед відльотом з Берліна міністр зазначив, що під час зустрічей в Україні та Росії має намір агітувати за «загальну концепцію у сфері енергетичної політики».

«Метою цієї поїздки є, в умовах напруженої та складної міжнародної ситуації, з'ясування економічних питань з огляду на енергетику та бізнес», - сказав Альтмаєр.

Він додав, що йдеться, зокрема, про забезпечення поставок енергоносіїв до Європи та що з цією «загальною концепцією« ЄС, Росія та Україна мають навчитися жити.

Після прибуття до Києва Альтмаєр зустрівся з представниками німецького бізнесу, які працюють в Україні.

Нагадаємо, Екологічна організація Nabu судитимуться за заборону будівельних робіт газопроводу «Північний потік-2» на ділянці в Грайфсвальдській затоці. Повідомляється, що Nabu запросила у Верховного адміністративного суду Грайфсвальда проміжну постанову, щоб дати суду можливість прийняти рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня.

Коментуючи можливе будівництво «Північного потоку-2» глава Nabu Ляйф Міллер заявив, що це « нехтування не тільки захистом моря і клімату, а й правом екологів на подання позовів».