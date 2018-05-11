У Німеччині екологи хочуть через суд зупинити будівництво «Північного потоку-2»

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Фото: dpa У Німеччині стартувало будівництво «Північного потоку-2»

Німецькі екологи впевнені, що спорудження «Північного потоку-2 » завдасть «непоправного збитку крихкій екосистемі»

Екологічна організація Nabu судитимуться за заборону будівельних робіт газопроводу «Північний потік-2» на ділянці в Грайфсвальдській затоці.

Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що Nabu запросила у Верховного адміністративного суду Грайфсвальда проміжну постанову, щоб дати суду можливість прийняти рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня.

Коментуючи можливе будівництво «Північного потоку-2» глава Nabu Ляйф Міллер заявив, що це « нехтування не тільки захистом моря і клімату, а й правом екологів на подання позовів».

У Nabu впевнені, що спорудження «Північного потоку-2 » завдасть «непоправного збитку крихкій екосистемі». Екологи також вважають, що будівництво нового газопроводу зайве, оскільки в Європі недостатньо високий попит на російський газ.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині розпочато будівництво німецького ділянки спірного газопроводу «Північний потік-2».

Представник компанії Nord Stream зазначив, що роботи ведуться відповідно до встановленого графіка.

Крім Німеччини, будівництво 1200-кілометрового газопроводу схвалила Фінляндія. Дозволи від Швеції, Росії та Данії на реалізацію проекту вартістю 9 млрд євро ще не отримані.

Цим газопроводом з кінця 2019 року планується постачати з Росії в ФРН близько 55 млрд кубометрів газу в рік.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.