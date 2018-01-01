До Конгресу США внесли законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки

Конгресмен Бойл запевняє, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій у США

До порядку денного Конгресу Сполучених Штатів включили законопроект, який передбачає зміцнення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Про це заявив автор ініціативи конгресмен Брендан Бойл, повідомляє «Голос Америки». Як зазначив Бойл, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій. Пригадав



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Конгрес США

Конгресмен Бойл запевняє, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій у США

До порядку денного Конгресу Сполучених Штатів включили законопроект, який передбачає зміцнення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.

Про це заявив автор ініціативи конгресмен Брендан Бойл, повідомляє «Голос Америки».

Як зазначив Бойл, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій. Пригадав конгресмен і про те, звідки йде загроза.

«Добре, що керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилось внести до порядку денного голосування мого законопроекту, що має підтримку в обох партіях і допоможе Україні захистити свою кібербезпеку від російської агресії», - відзначив конгресмен.

«Цей законопроект зміцнить співпрацю у кіберсфері з нашим близьким союзником Україною, яка була ціллю кібернападів Росії», - наголосив Бойл.

Він також висловив сподівання, що голосування в Палаті представників може відбутись вже сьогодні. До завершальної стадії законопроект має бути затверджений Палатою представників, Сенатом. Згодом його має підписати президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 2 лютого в Україні відкрили Центр реагування на кіберінциденти, що координуватиме роботу підрозділів кіберзахисту з різних правоохоронних структур.