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    До Конгресу США внесли законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки

    Конгресмен Бойл запевняє, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій у США
    До порядку денного Конгресу Сполучених Штатів включили законопроект, який передбачає зміцнення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Про це заявив автор ініціативи конгресмен Брендан Бойл, повідомляє «Голос Америки».  Як зазначив Бойл, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій. Пригадав
    • Сьогодні, 00:26
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    Конгрес США
    Конгрес США

    Конгресмен Бойл запевняє, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій у США

    До порядку денного Конгресу Сполучених Штатів включили законопроект, який передбачає зміцнення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.

    Про це заявив автор ініціативи конгресмен Брендан Бойл, повідомляє «Голос Америки». 

    Як зазначив Бойл, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій. Пригадав конгресмен і про те, звідки йде загроза. 

    «Добре, що керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилось внести до порядку денного голосування мого законопроекту, що має підтримку в обох партіях і допоможе Україні захистити свою кібербезпеку від російської агресії», - відзначив конгресмен.

    «Цей законопроект зміцнить співпрацю у кіберсфері з нашим близьким союзником Україною, яка була ціллю кібернападів Росії», - наголосив Бойл.

    Він також висловив сподівання, що голосування в Палаті представників може відбутись вже сьогодні. До завершальної стадії законопроект має бути затверджений Палатою представників, Сенатом.  Згодом його має підписати президент США Дональд Трамп.

    Нагадаємо, 2 лютого в Україні відкрили Центр реагування на кіберінциденти, що координуватиме роботу підрозділів кіберзахисту з різних правоохоронних структур.

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