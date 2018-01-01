До Конгресу США внесли законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки
- Сьогодні, 00:26
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Конгресмен Бойл запевняє, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій у США
До порядку денного Конгресу Сполучених Штатів включили законопроект, який передбачає зміцнення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.
Про це заявив автор ініціативи конгресмен Брендан Бойл, повідомляє «Голос Америки».
Як зазначив Бойл, у захисті України від кібератак зацікавлені представники обох партій. Пригадав конгресмен і про те, звідки йде загроза.
«Добре, що керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилось внести до порядку денного голосування мого законопроекту, що має підтримку в обох партіях і допоможе Україні захистити свою кібербезпеку від російської агресії», - відзначив конгресмен.
«Цей законопроект зміцнить співпрацю у кіберсфері з нашим близьким союзником Україною, яка була ціллю кібернападів Росії», - наголосив Бойл.
Він також висловив сподівання, що голосування в Палаті представників може відбутись вже сьогодні. До завершальної стадії законопроект має бути затверджений Палатою представників, Сенатом. Згодом його має підписати президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, 2 лютого в Україні відкрили Центр реагування на кіберінциденти, що координуватиме роботу підрозділів кіберзахисту з різних правоохоронних структур.