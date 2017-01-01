До лікарні в Дніпрі доставили трьох важкопоранених бійців АТО

Лікарям удалося стабілізувати стан бійця з кульовим пораненням голови

В ніч на 29 грудня до реанімаційного відділення дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова привезли трьох важкопоранених бійців АТО. Про це повідомив у Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко. «Вночі знову надійшло в Мечникова троє бійців. 19, 23, 27 років. У Олега важка відкрита травма мозку з крововиливом,



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Лікарям удалося стабілізувати стан бійця з кульовим пораненням голови

В ніч на 29 грудня до реанімаційного відділення дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова привезли трьох важкопоранених бійців АТО.

Про це повідомив у Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

«Вночі знову надійшло в Мечникова троє бійців. 19, 23, 27 років. У Олега важка відкрита травма мозку з крововиливом, перелом склепіння та основи черепа. Іллі осколки пошкодили шию, гортань, обличчя, праве око. Відірвало ліву кисть. Олександр отримав наскрізне кульове поранення голови. Ступінь ураження головного мозку критична. Після декомпресійної трепанації він перебуває в комі, на апаратному диханні», - написав Риженко.

Лікарям удалося стабілізувати стан бійця з кульовим пораненням голови.

Як повідомлялося, звільнені 27 грудня 65 українських заручників проходять лікування і реабілітацію у військовому госпіталі і лікарні ДУС через отримані травми.