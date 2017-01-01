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    Новини здоров'я

    65 звільнених з полону українців наразі отримують медичну допомогу

    Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги, - зазначила Геращенко
    Звільнені 27 грудня 65 українських заручників проходять лікування і реабілітацію у військовому госпіталі і лікарні ДУС через отримані травми. [READ_MORE] Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. «Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять
    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    <p>Фото:&nbsp; Politeka</p> <p></p>

    Фото:  Politeka

    Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги, - зазначила Геращенко

    Звільнені 27 грудня 65 українських заручників проходять лікування і реабілітацію у військовому госпіталі і лікарні ДУС через отримані травми.

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    Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

    «Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнений (серед них цивільні і військові) знаходиться в лікарні ДУС. В багатьох - є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били в перші найважчі дні).... Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги», - зазначила Геращенко. 

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    65 звільнених з полону українців наразі отримують медичну допомогу
    65 звільнених з полону українців наразі отримують медичну допомогу
    65 звільнених з полону українців наразі отримують медичну допомогу
    65 звільнених з полону українців наразі отримують медичну допомогу
    65 звільнених з полону українців наразі отримують медичну допомогу
    Чуднецов Євген (Чудик), Овчаренко Владислав та Олексій Канарський зараз перебувають під наглядом лікарів

    За її словами, Міністерство соціальної політики також опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу. «Команда психологів Вадима Свириденка також вже активно працює зі звільненими і їх родинами», - додала Геращенко.

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