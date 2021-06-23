У Києві стартує ювілейний фестиваль «Книжковий Арсенал»

Ключовою подією відкриття стане церемонія оголошення переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн»

У середу, 23 червня, в Києві стартує найбільший та найважливіший літературний фестиваль столиці - X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

Фестиваль триватиме до 27 червня в Мистецькому арсеналі. На ньому традиційно пройдуть презентації книжок, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей.

Упродовж п’яти днів презентуватимуть свою книжкову продукцію 145 видавництв.

Фестиваль пройде у гібридному форматі. Більшість подій завдяки трансляції на MEGOGO можна буде подивитись з будь-якого куточка світу і безкоштовно.

З графіком трансляцій можна ознайомитися на сайті Книжкового Арсеналу.

Які події заплановані на фестивалі

До програми увійшла 261 подія, що відбудеться на 34 тис. кв. м історичної будівлі та на подвір’ї Мистецького Арсеналу в Києві.

За традицією, ключовою подією відкриття стане церемонія оголошення переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн». На конкурс подавалися видання, надруковані в період з серпня 2020 року по травень 2021 року. Переможців назвуть у 5 номінаціях. Фестиваль транслюватиме подію наживо і всі охочі, навіть ті, хто не потрапить в цей день на відкриття, дізнаються про найкрасивішу книжку, яка представлятиме Україну на світовому конкурсі.

Продовжить відкриття презентація книжки «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте» за участі авторки Дайви Ульбінайте, а також самої героїні — президентки Литви Далі Грибаускайте (2009–2019).

А на завершення у день відкриття – подія Письменницької програми Сергія Жадана «Вголос. Про себе» — концерт українсько-німецької дружби «Співочі кажани» за участі, власне, куратора програми, а також його німецьких друзів Владіміра Камінера і Юрія Гуржи. Усі події програми «Вголос. Про себе» відбуватимуться щодня увечері на вуличній сцені Книжкового Арсеналу.

Фокус-тема фестивалю — ОПТИМІСТИ СКЕПИТИКИ та її куратор Ростислав Семків представляють 8 подій, зокрема і титульну лекцію Оксани Забужко «Оптимізм української історії».

Невід’ємною складовою фестивалю є презентації новинок та зустрічі з улюбленими авторами. Цього разу читачі чекають на презентації таких книжок: Павла Вольвача «20+1, або Земля мертвих», Владіміра Камінера «Втрачене літо: Дойчланд курить на балконі», роману-апокрифу Ірен Роздобудько «Фаріде», грубої книжки тонкої прози Тараса Прохаська «Бо є так», ретро-детективу Юрія Винничука «Вілла Деккера», «Собачий майданчик» Софі Оксанен, «Радіо Ніч» Юрія Андруховича, поетичної збірки Катерини Калитко «Орден мовчальниць», арезентація антиутопії Юрія Щербака «Час тирана». А також читання поезії від Сергія Жадана (презентація збірки «Псалом авіації») та Оксани Забужко (презентація поетичного «Вибраного»).

Програма для дітей та підлітків – наймасштабніша на Книжковому Арсеналі. Кураторка Юлія Козловець дала їй назву «Досвід відсутності досвіду». До програми увійдуть 56 подій – перформансів, зустрічей з письменниками, майстер-класів та лекцій для дітей та батьків. Задля безпеки вся дитяча частина фестивалю винесена на двір Мистецького Арсеналу – там розбудовується ярмарок дитячої літератури та дитяча сцена.

Музична програма Люби Морозової «Сім струн для Дядька Михайла» представлена 4 концертами сучасної класичної музики. Програма вибудувана навколо струнних інструментів: арфа, харківська бандура, скрипка, альт, віолончель, контрабас і рояль (хоча формально останній і належить до ударних інструментів). Усього сім інструментів – за кількістю віршів циклу Лесі Українки «Сім струн».

Візуальна складова «Книжкового Арсеналу» складається з 14 виставкових проєктів. Серед них — «Шкільну цигейку» Влади Ралко й «Український колаж» Євгена Карася, Олександра Ляпіна та Олега Василенка.

Частиною «Книжкового Арсеналу» є Ветеранський намет – місце, де широко представлена література українських авторів, що боронили чи боронять Україну в російсько-українській війні.

Дивіться розклад подій «Книжкового Арсеналу»

Як потрапити на фестиваль

Квитки на «Книжковий Арсенал» доступні для продажу і лише онлайн. Вони продаватимуться послотово і даватимуть відвідувачам змогу увійти на Фестиваль лише в окремий часовий проміжок окремого дня (10:00-12:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00,19:00-22:00). Перебувати на «Книжковому Арсеналі» можна без обмеження часу.

Вартість: 100 грн, пільговий — 50 грн (пенсіонери, студенти, школярі від 12 років). Безкоштовний доступ на Книжковий Арсенал мають люди з інвалідністю, діти віком до 12 років, ветерани АТО і власники карток ІСОМ – всі фестивальні дні в будь-який слот.

Час роботи Фестивалю подовжено – з 9 години ранку до 22 вечора. З 9 до 10 ранку – година вільного відвідування для пенсіонерів.

Ці заходи Мистецький Арсенал – організатор фестивалю – вживає, щоб убезпечити відвідувачів та учасників, запобігти чергам та скупченням людей.

Нагадаємо, у 2019 році Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу». Його місія – створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.