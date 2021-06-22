На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)

Під час святкового концерту розважали гостей відомі фольклорні та хореографічні колективи

Родзинкою свята стало відкриття Культурно-мистецького центру (амфітеатру)

У закарпатській Колочаві відбувся молодіжний етнофестиваль «Верховинське літо». Про це інформує Закарпаття онлайн.

Родзинкою свята стало відкриття Культурно-мистецького центру (амфітеатру), який почали будувати весною 2019 року в рамках проєкту «Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат».

Будівництво здійснювалося за підтримки Європейського Союзу в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь – Україна 2014-2020.

Нова споруда має вигляд критої будівлі амфітеатру в карпатському стилі з каменю та дерева. Споруда має сцену, яку можна використовувати з двох сторін, залежно від кількості глядачів. Будівля амфітеатру має також адміністративне приміщення та конференц-зал на 100 осіб, які можуть бути використані як виставковий зал.

На базі амфітеатру вже створений Центр культурних послуг. Тут працює гурток малювання для місцевих дітей, у планах – відкриття й інших, наприклад, хореографічний, танців, гри на народних інструментах тощо. В амфітеатрі також буде розташовано етнографічний музей Івана Ольбрахта.

Під час святкового концерту розважали гостей відомі фольклорні та хореографічні колективи.

Додамо, що в рамках фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста.

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