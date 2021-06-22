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    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)

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    Під час святкового концерту розважали гостей відомі фольклорні та хореографічні колективи - На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    Під час святкового концерту розважали гостей відомі фольклорні та хореографічні колективи
    Фото з відкритих джерел

    Родзинкою свята стало відкриття Культурно-мистецького центру (амфітеатру)

    У закарпатській Колочаві відбувся молодіжний етнофестиваль «Верховинське літо». Про це інформує Закарпаття онлайн.

    Родзинкою свята стало відкриття Культурно-мистецького центру (амфітеатру), який почали будувати весною 2019 року в рамках проєкту «Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат».

    Будівництво здійснювалося за підтримки Європейського Союзу в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь – Україна 2014-2020.

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    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)
    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)

    Нова споруда має вигляд критої будівлі амфітеатру в карпатському стилі з каменю та дерева. Споруда має сцену, яку можна використовувати з двох сторін, залежно від кількості глядачів. Будівля амфітеатру має також адміністративне приміщення та конференц-зал на 100 осіб, які можуть бути використані як виставковий зал.

    На базі амфітеатру вже створений Центр культурних послуг. Тут працює гурток малювання для місцевих дітей, у планах – відкриття й інших, наприклад, хореографічний, танців, гри на народних інструментах тощо. В амфітеатрі також буде розташовано етнографічний музей Івана Ольбрахта.

    Під час святкового концерту розважали гостей відомі фольклорні та хореографічні колективи.

    Додамо, що в рамках фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста.

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    Теги: Закарпаття театр фестиваль
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    На Закарпатті відбувся масштабний фестиваль (фото)