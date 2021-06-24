Як асвабадітєлі крали в українців культуру

І ці люди нам будуть щось заливати про невдячність за асвабаждєніє та пабєждєніє

Як пабєдітєлі та асвабадітєлі крали в українців культуру? Зокрема, культуру читання іншими мовами ?

Були такі структури – Облліти. Вони затверджували вилучення ворожих книжок із загальних фондів бібліотек та поміщали їх у спецфонди, доступні для небагатьох обраних.

Підстави формували в актах дуже переконливі: «Воінствующій католіцизм», «националістічєская», «антісовєтская», «пілсудчіна», «антимарксістская», «профашистская», «протів русского народа», «цитірованіє вражескіх авторов». Це 1952 рік, приміром, Львів, університетська бібліотека.

І ці люди нам будуть щось заливати про невдячність за асвабаждєніє та пабєждєніє ?

Джерело: блог Юрія Михальчишина

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