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    Думки вголос

    Як асвабадітєлі крали в українців культуру

    Як асвабадітєлі крали в українців культуру

    І ці люди нам будуть щось заливати про невдячність за асвабаждєніє та пабєждєніє

    Як пабєдітєлі та асвабадітєлі крали в українців культуру? Зокрема, культуру читання іншими мовами ?

    Були такі структури – Облліти. Вони затверджували вилучення ворожих книжок із загальних фондів бібліотек та поміщали їх у спецфонди, доступні для небагатьох обраних.

    Підстави формували в актах дуже переконливі: «Воінствующій католіцизм», «националістічєская», «антісовєтская», «пілсудчіна», «антимарксістская», «профашистская», «протів русского народа», «цитірованіє вражескіх авторов». Це 1952 рік, приміром, Львів, університетська бібліотека.

    І ці люди нам будуть щось заливати про невдячність за асвабаждєніє та пабєждєніє ?

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Львів СРСР бібліотека
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    Як асвабадітєлі крали в українців культуру