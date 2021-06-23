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    На Полтавщині просто неба покажуть «Лісову пісню»

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    Вперше на території Більського городища покажуть геніальну&nbsp;&laquo;Лісову пісню&raquo; - На Полтавщині просто неба покажуть «Лісову пісню»
    Вперше на території Більського городища покажуть геніальну «Лісову пісню»
    Фото з відкритих джерел

    Під відкритим небом древнього Гелону ГО «Аматорський театр «Малафея» сколихне містику

    На території Більського городища на Полтавщині 6 липня відбудеться вистава просто неба за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня». Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці історико-культурного заповідника «Більськ».

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    На Полтавщині просто неба покажуть «Лісову пісню»

    «Вперше на території Більського городища відбудеться унікальна подія — показ драми-феєрії «Лісова пісня», створеної за оригінальним текстом геніальної Лесі Українки. Під відкритим небом древнього Гелону ГО «Аматорський театр «Малафея» сколихне містику, глибокі почуття та пристрасті», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що вхід на виставу буде вільним, проте кількість відвідувачів обмежена. Охочі потрапити на дійство повинні попередньо зареєструватися.

    Додамо, що в закарпатській Колочаві відбувся молодіжний етнофестиваль «Верховинське літо». Родзинкою свята стало відкриття Культурно-мистецького центру (амфітеатру).

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    Теги: культура Полтавщина фестиваль
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    На Полтавщині просто неба покажуть «Лісову пісню»