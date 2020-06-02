До Національної ради реформ може бути призначений забудовник Парцхаладзе, - ЗМІ



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Кандидатуру Льва Парцхзаладзе лобіює керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Ексчиновник Мінрегіону часів Порошенка хоче потрапити до Саакашвілі в Офіс простих рішень

Політик, київський забудовник, колишній заступник міністра регіонального розвитку часів уряду Володимира Гройсмана Лев Парцхаладзе має намір влаштуватися до Виконавчого комітету Національної ради реформ України (недавно перейменований в Офіс простих рішень), главою якого був призначений експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі. Парцхаладзе хоче курирувати реформу містобудування, яку нещодавно розпочав Кабінет міністрів.

Про це повідомляє джерело в Мінрегіоні, пише сайт «24 каналу».

«Питання включення Парцхзаладзе до команди Національної ради реформ лобіює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До команди Національної ради реформ Парцхаладзе приєднається, щоб курирувати реформи в будівельній галузі», - говорить джерело.

Нагадаємо, Лев Парцхаладзе - відомий київський забудовник і політик. З його ім'ям пов'язують Інвестиційну компанію «XXI століття» - одного з провідних девелоперів України, торгову мережу «Квадрат», мережу ресторанів швидкого харчування «Швидко», кілька столичних ресторанів, офіси в Києві та великих містах України, мережу 3-5-зіркових готелів , багатофункціональні комплекси, мережу сучасних логістичних комплексів у великих містах країни, житло преміум-і бізнес-класу по всій країні, в тому числі заміське.

Серйозний капітал Парцхаладзе заробив, займаючись девелопментом при мері Києва Олександрові Омельченку. Багато рішень тодішньої київської влади про передачу землі під забудову фірмам Парцхаладзе пізніше. за рішенням суду, були скасовані як незаконні. Наприклад, мова йде про скандальні ділянках на проспекті Бажана та вулиці Ревуцького, які ще з 80-х років були заплановані для КП «Київський метрополітен».

З 2002 по 2006 рік Парцхаладзе був депутатом Київради як мажоритарник, а з 2008 по 2014-го - від партії «Удар» Віталія Кличка. У 2015 році був обраний до Київської обласної ради за списками «БПП- Солідарність», був головою фракції цієї політсили.

У 2015-16 роках обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

З листопада 2016 по вересень 2019-го Парцхаладзе займав посаду першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. В цей час ім'я Парцхаладзе регулярно згадують у зв'язку з незаконними забудовами в столиці та Київській області, як наприклад в контексті будівництва 15-поверхового «будинку-монстра на Лютеранській», також він ставав героєм антикорупційних журналістських розслідувань програми «Наші гроші».

У 2005-2011 Парцхаладзе очолював раду директорів Української будівельної асоціації, яку сам і заснував. З 2011 року він є президентом Конфедерації будівельників України.