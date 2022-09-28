Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
ЗСУ звільняють нові населені пункти на Донеччині
фото: Генштаб ЗСУ

Атаки окупантів на Бахмутському напрямку закінчилися невдачею

Українські сили зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині і продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.

Аналітики ISW повідомляють із посиланням на українські джерела, що протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману. Крім того, ISW повідомляє, посилаючись на російські джерела, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті, що йде через Сватово, Макіївку і Терни.

Українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лимана.

Про ситуацію в районі Бахмута (єдиного українського міста, де російські війська здійснюють активні наступальні дії) у зведенні ISW сказано, що 27 вересня ці атаки закінчилися невдачею.

При цьому експерти інституту цитують репортаж журналістів газети New York Times, які, посилаючись на українських військових, пишуть про дії на бахмутському фронті «ПВК Вагнера». За даними журналістів, «вагнерівці» використовують ув'язнених, які вирушили на війну, як гарматне м'ясо, і ті часто здаються в полон української армії.

ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта) фото 1

Нагадаємо, 27 вересня російські воєнкори повідомили, що ЗСУ звільнили Катеринівку – село у Лиманському районі на Донеччині.

Теги: ЗСУ Україна росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та п’ять пунктів управління ворога, – Генштаб
Вчора, 18:37
З'явилася інформація про звільнення Катеринівки на Донеччині
Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
Вчора, 20:27
Українські воїни знищили 58 загарбників
ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів
Сьогодні, 04:25

Події в Україні

Нова допомога від США та Радбез ООН: головне за ніч
Нова допомога від США та Радбез ООН: головне за ніч
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій
Литва забезпечить українських військових зимовою екіпіровкою
Литва забезпечить українських військових зимовою екіпіровкою
ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів
ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та техніку окупантів
В Одесі система ППО збила дві ворожі ракети
В Одесі система ППО збила дві ворожі ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
64K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
49K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
42K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
41K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
36K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу

Новини

До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
26 вересня, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту