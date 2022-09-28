ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)

Атаки окупантів на Бахмутському напрямку закінчилися невдачею

Українські сили зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині і продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.

Аналітики ISW повідомляють із посиланням на українські джерела, що протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману. Крім того, ISW повідомляє, посилаючись на російські джерела, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті, що йде через Сватово, Макіївку і Терни.

Українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лимана.

Про ситуацію в районі Бахмута (єдиного українського міста, де російські війська здійснюють активні наступальні дії) у зведенні ISW сказано, що 27 вересня ці атаки закінчилися невдачею.

При цьому експерти інституту цитують репортаж журналістів газети New York Times, які, посилаючись на українських військових, пишуть про дії на бахмутському фронті «ПВК Вагнера». За даними журналістів, «вагнерівці» використовують ув'язнених, які вирушили на війну, як гарматне м'ясо, і ті часто здаються в полон української армії.

Нагадаємо, 27 вересня російські воєнкори повідомили, що ЗСУ звільнили Катеринівку – село у Лиманському районі на Донеччині.