До Пенсійного фонду цього року надійде 202 мільярдів, - Єрмоличев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев

Заступник міністра повідомив, що наразі загальні видатки бюджету Пенсійного фонду сягають 481 млрд гривень

Із державного бюджету до Пенсійного фонду цьогоріч надійде 202 млрд гривень. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

«Загальні видатки бюджету Пенсійного фонду сягають 481 млрд гривень. Основними джерелами покриття цих видатків є надходження зі сплати єдиний соціального внеску і кошти Держбюджету. У червні цього року сплата ЄСВ зросла у порівнянні з червнем минулого року. Тобто просіли квітень-травень, але червень пішов у плюс на 449 млн гривень», - заявив Єрмоличев.

Також чиновник зауважив, що найменша пенсія в Україні на сьогодніщній день встановлена на рівні прожиткового мінімуму і становить 1712 грн.

«Є окремі категорії пенсіонерів, які можуть мати більшу мінімальну пенсію. Наприклад, жінка, маючи страховий стаж 30 років, а чоловік – 35, отримують мінімальну пенсію у 2100 грн. Найбільша пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами. Станом на 1 липня це 17 120 грн», - розповів Єрмоличев.

Заступник міністра наголосив, що окрема категорія пенсіонерів – це судді, для яких такого обмеження немає.

«Середній розмір пенсій у них близько 45,9 тис. гривень. Усього пенсіонерів в Україні 11 млн. Пенсіонерів, які отримують 2-4 тисячі – близько 9 млн», - наголосив чиновник.

Більше читайте в інтерв'ю: Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев: Вчителів у нас на 36 тисяч більше, ніж потрібно