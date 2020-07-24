До Пенсійного фонду цього року надійде 202 мільярдів, - Єрмоличев
Заступник міністра повідомив, що наразі загальні видатки бюджету Пенсійного фонду сягають 481 млрд гривень
Із державного бюджету до Пенсійного фонду цьогоріч надійде 202 млрд гривень. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
«Загальні видатки бюджету Пенсійного фонду сягають 481 млрд гривень. Основними джерелами покриття цих видатків є надходження зі сплати єдиний соціального внеску і кошти Держбюджету. У червні цього року сплата ЄСВ зросла у порівнянні з червнем минулого року. Тобто просіли квітень-травень, але червень пішов у плюс на 449 млн гривень», - заявив Єрмоличев.
Також чиновник зауважив, що найменша пенсія в Україні на сьогодніщній день встановлена на рівні прожиткового мінімуму і становить 1712 грн.
«Є окремі категорії пенсіонерів, які можуть мати більшу мінімальну пенсію. Наприклад, жінка, маючи страховий стаж 30 років, а чоловік – 35, отримують мінімальну пенсію у 2100 грн. Найбільша пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами. Станом на 1 липня це 17 120 грн», - розповів Єрмоличев.
Заступник міністра наголосив, що окрема категорія пенсіонерів – це судді, для яких такого обмеження немає.
«Середній розмір пенсій у них близько 45,9 тис. гривень. Усього пенсіонерів в Україні 11 млн. Пенсіонерів, які отримують 2-4 тисячі – близько 9 млн», - наголосив чиновник.