Уряд почав працювати над ліквідацією соцдопомог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мінфіні кажуть, що в Україні «забагато» соціальних виплат

«Є допомоги по 5 чи 7 грн, прийняті ще в 90-х», - обурений заступник міністра фінансів

Кабінет міністрів України хоче ліквідувати певні види соціальних виплат, адже в нашій країні їх «забагато».

Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

«У нас дуже забагато соціальних допомог. Понад 100 млрд йдуть на соцвиплати, але сказати, що це ефективно, не можу. Є, зокрема, допомоги по 5 чи 7 грн, прийняті ще в 90-х. Мінсоцполітики і працює над тим, щоб була єдина соцдопомога, щоб не просто роздати ці кошти, а щоб ця допомога принесла користь», – сказав чиновник.

За його слова, наразі Мінфін разом із Мінсоцполітики працює над створенням єдиного порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій; визначенням складу сім’ї для всіх видів допомоги; уніфікуванням принципів надання допомоги.

«Так само і з медичними послугами, і з освітніми. Кошти потрібно надавати на оптимальну мережу закладів освіти, з огляду на кількість учнів у класі. Наприклад, у школах, де достатньо учнів, є економія коштів освітньої субвенції, що спрямовується на інші важливі потреби», – додав Єрмоличев.

На запитання, чи єдина соціальна допомога – це проєкт у процесі опрацювання чи просто ідеальне бачення, заступник міністра фінансів відповів:

«Сьогодні всі розуміють, що це треба робити: і в уряді, і в Мінсоцполітики, і в Мінфіні. Я спілкувався із заступником Міністра соцполітики. У цьому відомстві вважають, що цю ідею можливо втілити у 2022-2023 роках».

Також Єрмоличев заявив, що «кардинальних змін» щодо збільшення пенсій у цьому році не відбудеться.

«У нас з 1 травня відбулася індексація пенсій. Потім з 1 липня, 1 грудня – підвищення прожиткового мінімуму, з 1 липня додано 74 грн і з грудня – 57 грн. Так, суми незначні, але вони визначені законодавством. Є певні дуже точкові речі: скажімо, підвищення виплат на догляд літніх людей старше 80 років», – резюмував чиновник.

Нагадаємо, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики України оптимізує процес призначення та надання соціальної допомоги.

Також заступник міністра фінансів розповів про фонд для боротьби з наслідками Covid-19, «велике будівництво» та оптимізацію кількості вчителів.

Раніше стало відомо, кому можуть скоротити розміри соціальних виплат.