До реєстру НАЗК подано вже понад 665 тисяч е-декларацій



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За період декларування служба техпідтримки НАЗК надала 117 692 відповіді на запити декларантів

1 квітня 2019 року етап подання декларацій завершиться

До Реєстру декларацій станом на 20 березня подано 665 412 щорічних декларацій. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

«З початком чергового етапу декларування-2019 до Реєстру декларацій станом на 20 березня подано 665 412 щорічних декларацій. У цей самий день минулого року до Реєстру надійшло 526 282 щорічні декларації. Такий прогрес свідчить про відповідальність декларантів до виконання свого обов’язку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за період декларування (з 1 січня 2019 року) служба технічної підтримки Національного агентства надала 117 692 відповіді на запити декларантів.

«При цьому відповіді на запити надавалися не пізніше, ніж на наступний день після їх надходження. Слід зазначити: чим точніше були сформульовані запитання від декларантів, тим швидше на них були надані відповіді», - повідомили в агентстві.

У НАЗК нагадали, що 1 квітня 2019 року етап подання декларацій завершиться.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-посадовців.