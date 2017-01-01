До Саакашвілі під Раду приїхала євродепутатка, яка була проти асоціації Україна-ЄС

Джейн Коллінз закликала присутніх на мітингу підтримати Саакашвілі

Депутат Європарламенту від Великої Британії Джейн Коллінз, яка є членом євроскептичної Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP), була присутня сьогодні на мітингу в Києві разом з екс-главою Одеської ОДА, лідерам «Руху нових сил» Михайлом Саакашвілі. Виступ Коллінз транслювали в прямому ефірі кілька телеканалів. Ведучий на



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Виступ Джейн Коллінз на мітингу Михайла Саакашвілі біля Верховної Ради

Джейн Коллінз закликала присутніх на мітингу підтримати Саакашвілі

Депутат Європарламенту від Великої Британії Джейн Коллінз, яка є членом євроскептичної Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP), була присутня сьогодні на мітингу в Києві разом з екс-главою Одеської ОДА, лідерам «Руху нових сил» Михайлом Саакашвілі.

Виступ Коллінз транслювали в прямому ефірі кілька телеканалів.

Ведучий на сцені біля Верховної Ради представив Коллінз як депутата Європарламенту, не вказавши, до якої партії вона належить.

Як відомо, UKIP була основною рушійною силою кампанії за вихід Британії з ЄС, а її колишнього лідера Найджела Фараджа називають другом президента РФ.

У 2014 році Коллінз була однією зі 137 депутатів Європарламенту, які голосували проти ратифікації Угоди про асоціацію ЄС та України. В той же час у 2017 році її прізвища не було у списку евродепутатів, які голосували проти надання безвізового режиму Україні.

«Я сьогодні приїхала сюди, щоб поговорити з Мішею про захист прав дітей, про захист прав людей. І ви можете уявити, що я відчувала, коли я на власні очі побачила, що його права просто знищують і принижують. Але те що було сьогодні, це була ваша перемога, перемога Михаїла і перемога прав людини в України. А також це була поразка вашого уряду в демократії, повернення до часів, коли ув’язнювалися політичні опоненти, такі як Тимошенко. І це велика ганьба», - сказала Коллінз.

Вона закликала присутніх підтримати Саакашвілі, тому що він «зможе дати вам зміни, яких ви прагнете». «Демократія в Україні переможе і вас приймуть у ЄС», - додала вона.

Люди біля сцени сприйняли виступ Коллінз вигуками «дякуємо».

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Джерело: Європейська правда