До України прибув черговий літак з Канади зі зброєю

До Києва доставлено снайперські гвинтівки, автомати, прилади нічного бачення

До Києва прибув літак із зброєю з Канади. Про це у соцмережі Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

До Києва прибув літак зі зброєю з Канади

«Зброя для ЗСУ від наших близьких друзів – Канади. Сьогодні отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматів, оптичних гвинтів, пістолетів, приладів нічного бачення та спостереження та військового спорядження. Дякуємо нашим партнерам та друзям за це важливе та своєчасне рішення! Окремо дякую міністру національної оборони Аніті Ананд за її потужну позицію у підтримці України!», – заявив Резніков.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого Збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак із нелетальним озброєнням. Нагадаємо, цілий ряд країн Європи і світу надсилають до України літаки з озброєнням.