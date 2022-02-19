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    До України прибув черговий літак з Канади зі зброєю

    Канада доставила до України черговий літак зі зброєю - До України прибув черговий літак з Канади зі зброєю
    Канада доставила до України черговий літак зі зброєю
    Фото: Twitter Олексія Резнікова

    До Києва доставлено снайперські гвинтівки, автомати, прилади нічного бачення

    До Києва прибув літак із зброєю з Канади. Про це у соцмережі Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

    До Києва прибув літак зі зброєю з Канади

    До Києва прибув літак зі зброєю з Канади

    «Зброя для ЗСУ від наших близьких друзів – Канади. Сьогодні отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматів, оптичних гвинтів, пістолетів, приладів нічного бачення та спостереження та військового спорядження. Дякуємо нашим партнерам та друзям за це важливе та своєчасне рішення! Окремо дякую міністру національної оборони Аніті Ананд за її потужну позицію у підтримці України!», – заявив Резніков.

    Як повідомлялося раніше, на початку лютого Збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак із нелетальним озброєнням. Нагадаємо, цілий ряд країн Європи і світу надсилають до України літаки з озброєнням.

    Теги: зброя Канада Олексій Резніков
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    До України прибув черговий літак з Канади зі зброєю